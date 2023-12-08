Сопредседатели СДПГ переизбраны еще на два года

Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и Заскиа Эскен (Saskia Esken) сохранят за собой должности сопредседателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) еще два года. Такое решение было принято на федеральном съезде партии в Берлине в пятницу, 8 декабря.

Сообщается, что во время голосования Клингбайль получил поддержку 85,6% делегатов партии, что лишь немногим меньше 86,3% голосов, набранных им в 2021 году. За Эскен проголосовали 82,6% делегатов - это значительно больше, чем два года назад, когда она получила 76,7% голосов.

Популярность социал-демократов в Германии упала

62-летняя Эскен является сопредседателем СДПГ уже четыре года. Клингбайль, которому сейчас 45 лет, впервые был избран сопредседателем в 2021 году, после федеральных выборов, на которых СДПГ стала сильнейшей партией впервые почти за 20 лет. До этого момента он был генеральным секретарем партии и руководил избирательной кампанией, в результате которой Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал канцлером ФРГ.

В последнее время рейтинг популярности СДПГ - партии Шольца - значительно снизился. Согласно последним опросам, он колеблется на уровне 14-17%, тогда как на выборах в бундестаг в 2021 году социал-демократы заручились поддержкой 25,7% избирателей.

Смотрите также: