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Война, день 550-й: возможный удар ВСУ по аэродрому в Курске

Александра Иванова
27 августа 2023 г.

"РБК-Украина" пишет об атаке БПЛА на аэродром в Курске. СК РФ объявил об идентификации ДНК Пригожина. Румыния готова начать обучение украинских пилотов на F-16.

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Истребитель Су-30
Истребитель Су-30 (фото из архива)Фото: Vitaliy Timkiv/AP/picture alliance

На 550-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 27 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

За сутки 27 августа Россия нанесла по Украине 11 ракетных и 32 авиационных удара, а также 38 раз обстреляла украинские цели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В результате этих атак погибли и были ранены мирные жители и оказались повреждены жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура, говорится в документе.

По сведениям Генштаба ВСУ, за сутки произошло 23 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляя свои позиции, и ведут контрбатарейный огонь, указывается в сводке.

ВВС Украины за сутки 27 августа нанесли 10 авиаударов по районам сосредоточения российских войск, а также 1 авиаудар по ЗРК ВС РФ, отмечает Генштаб ВСУ. По его данным, украинские ракетно-артиллерийские войска поразили на огневых позициях россиян 1 склад боеприпасов, 2 станции ведения радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийские установки.

Со своей стороны Минобороны РФ в вечерней сводке утверждает, что в ночь на 27 августа российские войска "нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области". "Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - заявили в ведомстве.

ВС РФ 27 августа вели успешные наступательные действия и отражали атаки противника на Купянском, Запорожском, Донецком, Лиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, следует из сводки.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские военные поднимали истребитель Су-30 для перехвата воздушной цели у границы России над Черным морем. По сведениям министерства, пилоты распознали объект в небе как разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении военного самолета РФ дрон развернулся, не нарушив российскую границу, добавили в ведомстве. Вашингтон пока не комментировал инцидент.

Боевые действия на территории РФ

Между тем в тот же день агентство "РБК-Украина" со ссылкой на неназванных собеседников в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщило, что украинские беспилотные летательные аппараты ударили по аэродрому в Курске.

На этом объекте размещены самолеты и средства противовоздушной обороны. Источники агентства утверждают, что "дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29", также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря". По этим данным, из 16 дронов сбили только три.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что сбиты два БПЛА, которые атаковали Брянскую и Курскую области. Со своей стороны губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал об атаке дрона на жилой дом в Курске в ночь на 27 августа.

В сою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека в результате сброса дроном взрывного устройства над Белгородской областью в селе Щетиновка. По сведениям Telegram-канала Baza, речь идет о подполковнике полиции Алексее Ч., который в момент атаки был выходным и косил газон на своем участке. Боеприпас упал именно туда.

Зеленский объявил о готовности Украины к затяжной войне

Украина готова к долгосрочной войне при условии, что это не повлечет человеческих потерь среди населения обороняющейся страны, заявил ее президент Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона. "Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Так может быть. Минимизировать жертвы, по примеру Израиля", - приводят слова главы государства украинские СМИ. В то же время Зеленский особо выделил "большой риск" в случае перехода боевых действий на территорию РФ.

После выхода ВСУ на границы аннексированного РФ Крыма можно будет "политически дожать демилитаризацию России" на территории полуострова, добавил украинский президент.

Обучение украинских пилотов в Румынии

Между тем премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Румынии выстроена вся необходимая логистика. "Я собираюсь подписать протоколы (для пилотов. - Ред.) в ближайшие несколько дней, и это последнее оставшееся препятствие", - подчеркнул глава румынского правительства.

Лидер ХДС в Германии призвал к европейскому решению по ракетам Taurus

Фридрих Мерц - председатель находящегося на скамье оппозиции в бундестаге Германии Христианско-демократического союза - выступил за "европейское решение" вопроса о поставках Украине немецко-шведских крылатых ракет Taurus.

В летнем интервью телеканалу ARD политик пояснил, что под "европейским ответом" он подразумевает позицию, выработанную совместно с Великобританией и Францией. Обе эти страны уже осуществляют в Украину поставки вооружений с ограниченным радиусом действия, исключающим применение их для атак на территорию РФ.

При этом Мерц раскритиковал сдержанную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в вопросе о поставках  вооружений Киеву. Глава правительства Германии не должен "прятаться за спиной" президента США, заявил Мерц.

Ювенальные прокуроры назвали число погибших в Украине детей

С начала российского вторжения в Украине 503 ребенка погибли, 1116 получили ранения. Таковы данные ювенальных прокуроров Украины по состоянию на 27 августа. Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 485. В Харьковской области этот показатель составляет 299, в Киевской - 129, в Херсонской - 122, в Запорожской - 99, в Николаевской - 97, в Днепропетровской - 95, в Черниговской - 71, в Луганской - 67.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их уточнению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - указывается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

СК РФ объявил об идентификации ДНК Евгения Пригожина

С помощью молекулярно-генетической экспертизы опознаны все погибшие в результате крушения в Тверской области самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. "Личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - говорится в сообщении.

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Война, день 550-й: возможный удар ВСУ по аэродрому в Курске

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