Глава ХДС Мерц - за "европейское решение" по ракетам Taurus

Дебаты о поставках в Украину немецко-шведских крылатых ракет Taurus следует вести на европейском уровне. Такое мнение высказал Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) - в ходе летнего интервью на телеканале ARD в воскресенье, 27 августа.

"Мое мнение состоит в том, что на этот сложный вопрос нам нужно дать единый европейский ответ", - заявил политик. Мерц указал, что этот вид вооружений не должен использоваться на российской территории, и пояснил, что под "европейским ответом" он подразумевает позицию, выработанную совместно с Великобританией и Францией. Обе эти страны уже осуществляют в Украину поставки вооружений с ограниченным радиусом действия, исключающим применение их для атак на территорию РФ.

Критика сдержанной позиции Олафа Шольца

Как подчеркнул Мерц, он уже давно считает, что Германия "должна помочь Украине, чтобы она могла быстро завершить эту войну". "Федеральному канцлеру Германии нельзя прятаться за спиной американского президента", - добавил политик, критикуя сдержанную позицию Олафа Шольца (Olaf Scholz) в вопросе поставок вооружений Украине.

Ранее в интервью газете Bild am Sonntag Фридрих Мерц указал: "Нам следует поставить (Украине. - Ред.) крылатые ракеты, но такие, чтобы их радиус действия был ограничен настолько, что их можно было бы использовать лишь для защиты территории Украины". При этом он выразил опасение, что "однажды люди придут к выводу, что мы (Германия. - Ред.) начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало для Украины и тем самым для собственной безопасности". "Эта нерешительность еще может оказаться большой исторической ошибкой", - заявил Мерц.

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