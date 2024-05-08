Солдату США грозит в РФ до пяти лет тюрьмы

Правоохранительные органы РФ подозревают старшего сержанта армии США Гордона Блэка, который прилетел во Владивосток к своей подруге, в краже у нее 200 тыс. рублей. Военному грозит до пяти лет тюрьмы.

Старший сержант армии США Гордон Блэк, который прилетел во Владивосток к своей подруге, подозревается в краже у нее 200 тыс. рублей. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила газета "Известия" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, Блэку вменяют кражу с причинением значительного ущерба (пункт "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ), эта статья грозит заключением на срок до пяти лет.

По данным газеты The New York Post, девушку, к которой военный приехал во Владивосток, зовут Валентина Ващук, ей 31 год. Журналисты обратили внимание на ролики, которые Ващук с Блэком выкладывали в TikTok. В одном из них солдат США называет блок НАТО "агрессивным" и говорил, что "понимает Россию, которая хочет защитить себя". В другом видео он соглашается со словами подруги о том, что "(Дональд) Трамп лучше" и обвиняет действующего президента США Джо Байдена в ухудшении отношений между его страной и Россией. В нескольких роликах девушка оскорбляет Блэка и дразнит его.

Солдат США прилетел в Россию без ведома командования

34-летний Блэк, служивший на военной базе США в Южной Корее, был переведен на базу Форт-Кавасос в Техасе. Однако вместо того, чтобы направиться туда, старший сержант с пересадкой в Китае прилетел к своей подруге во Владивосток. Там он был задержан в гостинице после того, как девушка обратилась в полицию с заявлением о краже, которую военный якобы совершил, находясь у нее в гостях. МВД РФ уточнило, что задержание Блэка произошло 2 мая.

Пентагон заявил, что ведет собственное расследование произошедшего. В Вашингтоне подчеркнули, что Блэк не сообщил командованию о планах прилететь во Владивосток и не получил на такую поездку разрешение. Ранее Государственный департамент США настоятельно не рекомендовал гражданам страны путешествовать в Россию на фоне войны в Украине и общей напряженности в отношениях между двумя странами.

Американские официальные источники также сообщают, что Блэк был женат, а со своей российской подругой познакомился в Южной Корее. Однако прошлой осенью между ними произошел конфликт, после которого девушка вернулась в РФ. По данным МВД России, они после этого продолжали общаться в интернете. Жена сержанта отказалась давать журналистам комментарии.