Конгрессмен: США придется вмешаться при поражении Украины

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что США должны продолжать поддерживать Украину, в том числе потому, что в случае ее поражения им придется непосредственно вмешиваться в конфликт. "Мы не можем позволить Украине проиграть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис в интервью американскому телеканалу CBS в воскресенье 5 мая.

По словам Джеффриса, президент РФ Владимир Путин стремится воссоздать СССР. Вслед за Украиной Россия будет угрожать другим странам, образовавшимся после распада Советского Союза, которые сейчас входят в НАТО, полагает он. "Путин не остановился на вторжении в соседнюю Грузию, за захватом Крыма последовало вмешательство в Восточной Украине. Должны ли мы полагать с учетом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, то он остановится только на Украине? Конечно, нет", - подчеркнул Джеффрис.

Палата представителей и Сенат конгресса США более полугода не могли утвердить законопроект, включавший военную помощь Украине, из-за разногласий между поддерживающими Киев демократами и республиканцами, настаивавшими на внесении поправок. В итоге единый законопроект был разделен на несколько частей и в апреле все же принят. Украина должна получить от США новый пакет военной помощи на сумму в 61 млрд долларов.

"Пропутинское лобби"

Хаким Джеффрис обвинил "пропустинское лобби" в Республиканской партии в затягивании помощи Украине. "В Республиканской партии разрастается пропустинская фракция, которая не желает помогать Украине, полагая, по какой-то причине, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки", - посетовал конгрессмен. Он сказал, что группу поддержки России в Палате представителей возглавляет республиканка Марджори Тейлор Грин.

В Сенате 15 республиканцев голосовали против законопроекта о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Среди них был и сенатор Джей Ди Вэнс, который в апреле написал комментарий, где утверждал, что у Украины не хватает людей и военной мощи для победы, и американской помощи мало, чтобы изменить ситуацию.