Война, день 340-й: Шольц предостерег от конфликта НАТО с РФ

Канцлер ФРГ считает необходимым "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО". ВС РФ обстреляли Херсон.

На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Шольц: Нельзя допустить войны между НАТО и РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает своей задачей "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО". Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel. "В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел" Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает также, указал он.

Шольц добавил, что будет продолжать попытки повлиять на президента России Владимира Путина в беседах напрямую. "Я и дальше буду разговаривать с Путиным по телефону", - отметил он, добавив: "От Путина зависит решение об отводе войск из Украины и окончании этой страшной, бессмысленной войны, которая стоила жизни сотням тысяч". В подобных телефонных разговорах Путин то и дело дает понять, что "хочет силой заполучить части соседнего государства", рассказал Шольц, отметив, что это является "абсолютно недопустимым". По словам канцлера ФРГ, его беседы с Путиным касались конкретных вопросов, таких как обмен военнопленными, экспорт зерна из Украины или безопасность Запорожской АЭС.

Военные действия

ВС РФ обстреляли Херсон на юге Украины. Три человека погибли, еще шестеро получили ранения, сообщила в Telegram Херсонская областная военно-гражданская администрация. По ее данным, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе - Херсонская областная клиническая больница.

Число жертв ракетного удара ВС Украины по железнодорожному мосту под Мелитополем в контролируемой российскими военными части Запорожской области составило пять, четверо ранены. Об этом написал в Telegram председатель пророссийского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Украинское командование не прокомментировало информацию об ударе.

Российские силы пытаются помешать Украине вернуть инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего российского наступления в Донбассе, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Регулярные российские войска, вероятно, приходят на смену истощенным бойцам частной военной компании (ЧВК) Вагнера для поддержания наступления в Бахмуте после того, как атака ЧВК с захватом Соледара достигла своей кульминации, полагают в ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, ситуация - "очень жесткая". Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области подвергаются "постоянным российским штурмам", указал Зеленский. По его оценкам, российская сторона "не считает людей и несмотря на многочисленные потери сохраняет высокую интенсивность атак". "Очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки от наших партнеров. Скорость поставок была и будет одним из ключевых факторов в этой войне", - подчеркнул украинский лидер.

В Минобороны Великобритании говорят о растущей милитаризации атмосферы в России

Представленная министерством образования России информация о будущем включении базовой военной подготовки в учебную программу средних школ РФ подчеркивает растущую милитаризацию атмосферы в России во время войны, говорится в новой сводке Минобороны Великобритании. Кроме того, этот шаг "является - вероятно преднамеренным - воскрешением в памяти Советского Союза", поскольку подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года, указали британские аналитики. Модуль в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" появится в обязательной программе с 1 сентября и будет включать в себя обучение обращению с автоматами серии АК и ручными гранатами, а также использованию средств индивидуальной защиты, отмечают в британской разведке.

Поставки вооружений Киеву

Ряд чиновников Пентагона лоббирует отправку Украине многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 для помощи в контрнаступлении, сообщило издание Politico. При этом, по данным источников издания, США могут потребоваться как минимум несколько недель, чтобы одобрить поставки Киеву и разрешить их другим странам.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angele Merkel) по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступил за поставку истребителей Украине для защиты от агрессии России. Подобную точку зрения Хойсген озвучил в эфире программы Europamagazin немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Cчитаю, что поставка истребителей является адекватным (шагом. - Ред.) для лучшей защиты Украины от нападений" российской стороны, заявил Хойсген. По его словам, речь могла бы вестись об американских истребителях четвертого поколения F-16 или о боевых самолетах советского производства из старых запасов ГДР.

Киев и его западные союзники ведут срочные переговоры о возможности поставки Украине авиации и дальнобойных ракет, подтвердил 28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Зеленский ввел санкции в отношении 182 компаний и трех физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 182 компаний и троих физлиц, связанных с перевозками по железной дороге российской техники, оборудования и личного состава, которые задействованы в войне против Украины. Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении. "Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами", - указал украинский лидер. В санкционный список попали, среди прочих компаний, "Беларуськалий", "Уралкалий", Белорусская железная дорога.

Удар по военному заводу в Иране

Израиль в рамках совместной с США кампании сдерживания ядерных и военных амбиций Ирана нанес удар с помощью дронов по военному заводу в Исфахане в 340 километрах к югу от Тегерана, передала американская газета The Wall Street Journal (WSJ). На объекте мог находиться склад с баллистическими ракетами. Минобороны Ирана утверждали, что один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь "незначительные повреждения". Американский телеканал NBC ранее передавал со ссылкой на источники в Белом доме, что Россия оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине.



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