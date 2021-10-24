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"Союз-90"/"зеленые"

"Союз-90"/"зеленые" основана в 1993 году в результате объединения восточногерманского "Союза-90" и федеральной партии "зеленых". Носит ярко выраженный "экологический" характер. В настоящее время находится в оппозиции.

Политическая партия Германии "Союз-90"/"зеленые" основана в 1993 году на объединительном съезде восточногерманского "Союза-90" и федеральной партии "зеленых". Носит ярко выраженный "экологический" характер. Важная составляющая ее программы - сочетание рыночной экономики с необходимостью охранять природу и окружающую среду под государственным контролем.

Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Лидер немецких "зеленых" предложил распределять в ЕС беженцев из Беларуси 24.10.2021

Сопредседатель немецкой партии "зеленых" Роберт Хабек призвал Брюссель поддержать Польшу в урегулировании кризиса вокруг прибывающих из Беларуси мигрантов.
Übung amerikanischer Militär-Ausbilder mit ukrainischen Soldaten. Alle Bilder sind in Yavoriv in der Nähe von Lemberg entstanden. Bild: DW-Korrespondentin in Lemberg Halyna Stadnyk

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США 23.10.2021

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

Kuppel, Reichstag, Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Derzeit laufen Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen um die Bedingungen für eine rot-gelb-grüne Ampel-Koalition abzuklären. Die Bildung einer Jamaika-Koalition wird immer unwahrscheinlicher.

В Германии начались коалиционные переговоры: о чем спорят партии 21.10.2021

СДПГ, СвДП и "зеленые" приступили к официальным переговорам о создании правящей коалиции. Помешает ли спор о запуске "Северного потока - 2" созданию в Германии работоспособного кабинета?
Co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock addresses party members during a small-scale congress of Germany's Green Party on the outcome of the elections and the upcoming government, in Berlin on October 2, 2021. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Лидер "зеленых" в ФРГ призвала противостоять газовому шантажу России 20.10.2021

Сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок обвинила Россию в росте цен на газ в Европе и призвала не спешить с запуском "Северного потока - 2".
Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.

На смену правительству Меркель придет "светофорная" коалиция? (18.10.2021) 18.10.2021

Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
People's Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine - Ruslan Stefanchuk.

Новым председателем Верховной рады избран Руслан Стефанчук 08.10.2021

Руслан Стефанчук - давний соратник Владимира Зеленского и идеолог президентской партии "Слуги народа". Прежний спикер, Дмитрий Разумков, был отправлен в отставку из-за разногласий с Зеленским.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС 07.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.
ABD0100_20200925 - WIEN - ÖSTERREICH: Vizekanzler Werner Kogler (L/Grüne) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag, 25. September 2020, im Rahmen eines Gesprächs der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten in Wien. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER - 20200925_PD7804 |

В Австрии усилились требования отставки канцлера Курца 07.10.2021

"Зеленые", входящие в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией, поставили под вопрос способность Себастьяна Курца исполнять обязанности главы правительства на фоне расследования прокуратуры.

Какой будет политика по отношению к России правящей коалиции Германии? (07.10.2021) 07.10.2021

И СвДП, и "зеленые" критикуют российское руководство, выступают в защиту Навального и против "Северного потока 2". Они могут сыграть решающую роль в определении внешней политики новой правящей коалиции в Германии.
KYIV, UKRAINE - JULY 20, 2020 - Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Dmytro Razumkov speaks to the press during a final news conference in the session hall of the Ukrainian parliament, Kyiv, capital of Ukraine. |

Председателя украинской Рады Разумкова отправили в отставку 07.10.2021

Бывший глава "Слуги народа" и номер один в списке партии на выборах 2019 года отправлен в отставку голосами ее депутатов. Ранее Зеленский заявил, что Разумков "не является членом этой команды".
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" прозондируют возможность коалиции 06.10.2021

Представители трех партий обсудят модернизацию страны, защиту климата и другие темы. Христианские демократы заявили, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с "зелеными" и свободными демократами.

Малые партии решают судьбу больших: кто на самом деле станет канцлером Германии (28.09.2021) 28.09.2021

Обычно после выборов партия-победительница начинает переговоры с возможными партнерами. Но в этом году "зеленые" и либералы решили первым делом провести переговоры друг с другом. Почему это важно и кто в конечном итоге может победить на выборах в Германии?

Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021

Впервые в бундестаг ФРГ прошли транс-женщины 27.09.2021

Впервые в состав германского бундестага выбраны две транс-женщины: Нике Славик из Северного Рейна - Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии. Обе они представляют партию "зеленых".
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции 27.09.2021

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
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