"Союз-90"/"зеленые" основана в 1993 году в результате объединения восточногерманского "Союза-90" и федеральной партии "зеленых". Носит ярко выраженный "экологический" характер. В настоящее время находится в оппозиции.

Политическая партия Германии "Союз-90"/"зеленые" основана в 1993 году на объединительном съезде восточногерманского "Союза-90" и федеральной партии "зеленых". Носит ярко выраженный "экологический" характер. Важная составляющая ее программы - сочетание рыночной экономики с необходимостью охранять природу и окружающую среду под государственным контролем.