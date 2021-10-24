"Союз-90"/"зеленые" основана в 1993 году в результате объединения восточногерманского "Союза-90" и федеральной партии "зеленых". Носит ярко выраженный "экологический" характер. В настоящее время находится в оппозиции.
Политическая партия Германии "Союз-90"/"зеленые" основана в 1993 году на объединительном съезде восточногерманского "Союза-90" и федеральной партии "зеленых". Носит ярко выраженный "экологический" характер. Важная составляющая ее программы - сочетание рыночной экономики с необходимостью охранять природу и окружающую среду под государственным контролем.
Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
И СвДП, и "зеленые" критикуют российское руководство, выступают в защиту Навального и против "Северного потока 2". Они могут сыграть решающую роль в определении внешней политики новой правящей коалиции в Германии.
Обычно после выборов партия-победительница начинает переговоры с возможными партнерами. Но в этом году "зеленые" и либералы решили первым делом провести переговоры друг с другом. Почему это важно и кто в конечном итоге может победить на выборах в Германии?