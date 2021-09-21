Соцсеть "В контакте" заблокировала страницы сторонников Навального

Руководство российской соцсети "В контакте" заблокировало страницы пятерых бывших координаторов штабов российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил проект "Сетевые свободы". По его данным, блокировка связана с упоминанием "Умного голосования", созданного командой Навального.

Как отмечают активисты, к ним обратился бывший глава штаба Навального в Твери Андрей Прокудин. "Администрация "В контакте" скрывает его страницу от других пользователей из России. В то же время, если воспользоваться VPN или зайти на страницу с иностранного IP, аккаунт доступен. Техподдержка соцсети пока никак не прокомментировала ситуацию", - указывается в Telegram-канале "Сетевых свобод". Прокудин также сообщил, что почистил страницу в "В контакте" после признания организаций Навального экстремистскими, но это ничего не изменило.

Об аналогичной ситуации сообщила бывший координатор штаба Навального в Тамбове. "Сегодня весь день пишу об "Умном голосовании". Делала репосты в ВК… Российская Федерация решила меня запретить. Заблокированы по требованию Генпрокуратуры не только какие-то отдельные мои посты, а вся страница. Весь профиль", - цитируют ее слова проект "Сетевые свободы".

Заблокирована страница умершей экс-главы штаба в Казани

Кроме того, сообщается о блокировке страниц бывших координаторов хабаровского штаба Алексея Ворсина, ростовского штаба Ксении Середкиной и уже умершей экс-главы казанского штаба Эльвиры Дмитриевой. При попытке открыть их страницы в соцсети появляется предупреждение о том, что "данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры РФ". Через VPN страницы открываются.

"В контакте" объясняет свои действия требованием Генпрокуратуры от 23 июля 2021, на основании которого Роскомнадзор также внес в реестр Youtube-канал Любови Соболь.

Блокировка ресурсов команды Навального

В июле началась блокировка сайта Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией. 9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями"Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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