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Вывеска с логотипом саммита G20 в ИндонезииФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

G20 осудит войну в Украине в декларации по итогам саммита

26 мин. назад

В тексте итоговой декларации, которую в конце саммита G20 должны подписать его участники, осуждается российская агрессия против Украины, пишет dpa.

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Представители стран-участниц саммита G20, занимающиеся предварительными договоренностями, уже согласовали проект резолюции, которую по итогам конференции должны подписать участвующие в ней главы государств, заявил журналистам утром во вторник, 15 ноября, находящийся на Бали председатель Европейского совета Шарль Мишель. Согласно данным агентства dpa, в тексте коммюнике осуждается война, развязанная РФ против Украины, но российская сторона при этом неофициально одобрила документ.

"Большинство членов G20 ясно дадут понять, что они осуждают войну России против Украины и видят в ней причину огромных экономических и гуманитарных страданий в мире", цитирует агентство неназванного представителя США.

По сообщениям источников dpa, российская сторона согласилась с тем, что в тексте итоговой декларации может цитироваться позиция ООН относительно войны. При этом, ранее Генассамблея Организации объединенных наций осудила аннексию украинских территорий Россией, и РФ выступила против этого заключения. Однако, как указывает агентство, глава российского МИДа Сергей Лавров, присутствующий на саммите вместо президента РФ Владимира Путина, открыто поддержал как минимум упоминание в документе недопустимости применения ядерного оружия в военных конфликтах.

Саммиту уже есть, чем запомниться

В рамках саммита G20 за день до его официального начала на Бали прошли переговоры президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпина - они стали первой официальной личной встречей лидеров государств. В ходе беседы Байден и его китайский коллега совместно осудили российские угрозы, касающиеся возможного применения в Украине ядерного оружия, указал Белый дом в итоговом заявлении.

Кроме того, ожидается, что по итогам саммита будет принято решение о продлении "зерновой сделки", которая может прекратить свое действие из-за позиции России. Ранее представители ЕС, США и Великобритании выпустили заявление с разъяснением правил применения антироссийских санкций, в котором отдельно отметили необходимость продлить соглашение.

А 12 ноября страны "большой двадцатки" объявили о создании фонда борьбы с пандемией COVID-19 на сумму в 1,4 млрд долларов. Эти средства пойдут на укрепление систем здравоохранения и закрытие дыр в бюджетах на протяжении пяти предстоящих лет.

РФ все еще находится в изоляции

Несмотря на сообщения о предварительном согласии РФ с проектом итоговой резолюции G20, документ все же может не быть подписан. Так, представители России уже неоднократно в последний момент выступали против подписания коммюнике международных конференций, в том числе и итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, по сообщениям агентства Kyodo, на саммите "Группы двадцати" отменили традиционное совместное фотографирование участников из-за отказа лидеров ряда стран G20 быть на одном снимке с министром иностранных дел РФ. Подобная ситуация наблюдалась на саммите министров стран "большой двадцатки" в июле, который Лавров покинул до завершения мероприятия - это могло стать причиной того, что по итогам конференции не было опубликовано никакого итогового заявления.

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