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СМИ: Швеция прекратит расследовать взрывы "Северных потоков"

Виталий Кропман
6 февраля 2024 г.

Возможно, шведские правоохранительные органы не смогли установить конкретных подозреваемых в своей стране. Расследования, проводимые властями Германии и Дании, будут продолжены.

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Газовое пятно на месте взрыва газопровода "Северный поток - 2"
Газовое пятно на месте взрыва газопровода "Северный поток - 2"Фото: NDR

 

Шведская прокуратура намерена в ближайшее время прекратить расследование диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. Как сообщают во вторник, 6 февраля, немецкие СМИ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и Die Zeit, возглавляющий расследование прокурор Матс Люнгквист, по всей видимости, хочет прекратить разбирательство. Возможно, шведские правоохранительные органы не смогли установить конкретных подозреваемых в своей стране.

Как заявили в шведской прокуратуре, официально о решении будет объявлено, вероятно, в среду. При этом оно затронет только следствие в самой Швеции - расследования, проводимые властями Германии и Дании, будут продолжены. Более того, по мнению немецких СМИ, Берлин может только выиграть от такого шага Стокгольма, поскольку шведы смогут передать собранные по делу материалы немецким правоохранителям.

Взрывы на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину,  были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Европейские власти пообещали, что подобная беспрецедентная атака на действующую энергетическую инфраструктуру Европы "неприемлема и повлечет за собой самые жесткие ответные меры".

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена группой украинцев с помощью 15-метровой парусной яхты "Андромеда", арендованной компанией из Польши.

Россия подвергает сомнению версию об украинской яхте в истории о диверсиях на газопроводах. Москва подозревает Вашингтон и Лондон в причастности к подрывам "Северных потоков" и требует международного расследования произошедшего.

Смотрите также:

Тайна подрыва "Северных потоков" раскрыта?

 

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