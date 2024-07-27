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СМИ: Премьер Индии Моди посетит Украину в августе

Олег Соколенко
27 июля 2024 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен в августе приехать в Украину впервые после начала полномасштабной агрессии РФ. По данным СМИ, он может предложить Москве и Киеву посредничество в мирных переговорах.

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Премьер Индии Моди планирует визит в Киев
Премьер Индии Моди планирует визит в КиевФото: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен в августе посетить с визитом Украину. Об этом в субботу, 27 июля, сообщило индийское англоязычное издание WION со ссылкой на дипломатические источники в Дели. По их словам, поездка Моди пока находится в стадии подготовки и скорее всего состоится в третью неделю августа, предположительно 23-го числа. Это будет первый визит индийского премьера в Украину с момента начала полномасштабной агрессии РФ.

Российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в парламенте Индии, пишет, что Моди может предложить Москве и Киеву свое посредничество в мирных переговорах. "У Индии давние дружеские отношения с Россией, а у премьер-министра сложились хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. При этом у Индии хорошие отношения и с Украиной. Индии доверяют обе страны", - цитирует ТАСС слова своего собеседника.

В марте между Моди и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер пригласил индийского премьера приехать в Украину. В июне они встретились на полях саммита "большой семерки" в Италии. В ходе этого разговора Нарендра Моди подтвердил, что "Индия продолжит делать все возможное для поддержки мирного урегулирования".

В июле Моди приезжал в Россию

8-9 июля премьер-министр Индии посетил Москву и встретился с Путиным. В ходе этого визита Нарендра Моди призвал достичь мира в Украине с помощью диалога. "Мирные решения и переговоры не могут сработать среди бомб, пушек и снарядов", - указал он.

Премьер Индии также выразил "боль и ужас" по поводу гибели детей в киевской больнице "Охматдет", по которой Россия 8 июля нанесла ракетный удар. "Когда убивают невинных детей, когда видишь, как они умирают, сердце болит, и эта боль невыносима", - подчеркнул Моди.

Для него это был первый приезд в Россию с начала войны.

РФ разорвет контракты с индийцами, воюющими в Украине

Минобороны РФ уволит всех граждан Индии, которые подписали с ним контракт, и поможет им вернуться на родину. Решение об этом было принято после визита Нарендры Моди в Россию, сообщил телеканал NDTV.

В феврале власти Индии заявили, что пытаются вернуть домой 20 граждан страны, который оказались на войне в Украине. 6 марта семеро из них записали видеообращение, в котором объяснили, что их заманили в ряды армии РФ обманом. В марте в Индии задержали нескольких обвиняемых в вербовке молодых мужчин якобы для работы в России. По приезде завербованных заставляли подписывать контракты с Минобороны РФ.

 

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