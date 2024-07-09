РФ разорвет контракты с индийцами, воюющими в Украине

Минобороны РФ уволит всех граждан Индии, которые подписали с ним контракт. Решение об этом принято в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди к президенту Владимиру Путину, сообщил канал NDTV со ссылкой на источники.

Граждане Индии, которые подписали контракт с министерством обороны России и в настоящий момент принимают участие в боевых действия России против Украины, будут уволены и возвращены домой. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники, уточнив, что, помимо этого, Россия поможет индийцам вернуться на родину. По данным канала, премьер-министр страны Нарендра Моди, в настоящее время находящийся в Москве с двухдневным официальным визитом, поднял этот вопрос в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, вследствие чего тот принял такое решение.

Индийцев вербуют в ВС РФ обманом

В феврале 2024 года власти Индии заявили, что пытаются вернуть домой 20 граждан страны, который оказались на войне в Украине. 6 марта семеро граждан Индии записали видеообращение, в котором объяснили, что их заманили в ряды армии РФ обманом. В мае Центральное бюро расследований Индии заявило об аресте четверых человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для работы в России, где их по приезде вынуждали подписывать контракты с Минобороны.

По сообщению Reuters, ранее индийские источники называли цифру в примерно 100 граждан Индии, подписавших контракты с российским военным ведомством. По информации агентства, на войне в Украине уже погибли двое из завербованных индийцев, их тела остались на поле боя.

Встреча Моди с Путиным

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди начал двухдневный визит в Москву. Это первая зарубежная поездка Моди после его переизбрания на пост главы правительства.

Путин и Моди неоднократно созванивались в последние два с половиной года. Но их личные встречи прекратились после того, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Как рассказали DW эксперты из Индии, в стране негативно отнеслись к этому вторжению. Однако своим визитом Нарендра Моди решил избежать впечатления, что отношения двух стран складываются не лучшим образом. Вместе с тем Индия, входящая в состав группы БРИКС, не хочет терять такого партнера как Россия в силу геополитических соображений, считают эксперты.

На войну против Украины вербуют не только из Индии

В мае 2024 года правительство Шри-Ланки открыло расследование в связи с вербовкой граждан страны на войну в Украине. По информации властей островного государства, не менее 16 человек числились на тот момент погибшими, 37 человек - ранеными и более десяти человек, вероятно, находились в плену.

Глава МИД страны Тарака Баласурия сообщал, что ланкийцев обманом вынудили поехать в Россию, пообещав хорошие зарплаты и привилегии, включая российское гражданство. По его словам, МИД получил от граждан 455 жалоб на эту тему. После своего визита в Москву в конце июня Баласурия заявил, что Москва согласилась больше не вербовать ланкийцев на войну против Украины.

В свою очередь согласно данным властей Непала, по состоянию на начало 2024 года в составе российской армии в Украине воевали не менее 200 наемников из этой страны. По данным главы МИД Непала Нараяна Пракаша Сауда, местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду уже также требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.