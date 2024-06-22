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МВД, ФСБ и другие силовые службы вербуют на войну в Украине

Александра Иванова
22 июня 2024 г.

Силовые ведомства РФ получили распоряжение приглашать подследственных в военкоматы с гарантией остановки уголовного преследования и снятия судимостей, пишет "Коммерсант".

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Одно из СИЗО в Екатеринбурге (фото из архива)
Одно из СИЗО в Екатеринбурге (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/P. Lisitsyn

В России сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали заниматься набором в воинские части, участвующие в войне России против Украины. Об этом в субботу, 22 июня, сообщают со ссылкой на источники газета "Коммерсант", а также Telegram-канал "ЧТД".

Как пишет "Коммерсант", вышеназванным ведомствам и службам руководством было поручено "наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым гарантируется приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей".

В документах следователям и дознавателям вменяется в обязанность разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет, что они имеют право заключить контракт с Минобороны и получить гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности, уточняется в публикации.

Предполагается, что обращения от желающих следователи должны "незамедлительно" направлять для рассмотрения в военкоматы по месту нахождения территориальных органов.

Отбор на войну в Украине непосредственно в СИЗО

Как отмечает "Коммерсант", мероприятия, связанные с отбором подследственных, находящихся под арестом в СИЗО, военные проводят в самих изоляторах: "Доступ туда представителям комиссариата и врачам обеспечивает руководитель пенитенциарного учреждения по ходатайствам следователя или дознавателя. Если будущий рекрут подходит военным, следователь выносит постановление о его освобождении". 

Далее схема работает так: "В день выхода на свободу фигуранта военные обеспечивают его призыв по мобилизации, и бывший подследственный передается под надзор вначале военкомату, а потом командованию части, в которой будет служить". При этом с подследственным заключают контракт.

В случае дезертирства, неисполнения приказа или других воинских преступлений приостановленное следствие по делу завербованного автоматически возобновляют, добавляя к нему обвинения по новым статьям.

Возможность призыва обвиняемых в уголовных преступлениях

Весной 2024 года в УК и УПК РФ были внесены изменения, согласно которым на военную службу можно привлекать обвиняемых и подозреваемых, за исключением педофилов и фигурантов уголовных дел террористической направленности и дел, связанных с госизменой или шпионажем.

В конце апреля "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что кандидатов для участия в войне в Украине начал вербовать Следственный комитет (СК) РФ.

 

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