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Россия продолжает вербовать иностранцев на войну в Украине

Ася Миллер
15 апреля 2024 г.

Иностранных граждан заманивают на военную службу, обещая российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов, сообщило Минобороны Великобритании.

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Мобильный призывной пункт для прохождения военной службы по контракту в Ростове-на-Дону (архивное фото)
Мобильный призывной пункт для прохождения военной службы по контракту в Ростове-на-Дону (архивное фото)Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

Россия продолжает вербовать иностранных граждан на военную службу для участия в войне против Украины. Их приглашают вступать в "специальные подразделения" ВС РФ в обмен на солидное денежное вознаграждение и российский паспорт, сообщило в понедельник, 15 апреля, министерство обороны Великобритании.

В сообщении британского Минобороны цитируется англоязычная брошюра, в которой за военную службу иностранцам предлагается ежемесячная зарплата в размере 2200 долларов, единоразовая выплата в 2000 долларов, оформление паспорта РФ, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

В Лондоне убеждены, что подобная реклама направлена не на профессиональных солдат, а на мигрантов, которых ранее уже заставляли обманом вступать в ряды российской армии. При этом их намерены интегрировать в штатные, а не в "специальные" подразделения. "Вероятно, Россия хочет избежать дальнейших непопулярных мобилизационных мер у себя дома. Учитывая значительные потери - в среднем 913 солдат в день, - РФ изучает новые возможности наращивания личного состава вооруженных сил", - отметили в военном ведомстве.

Главная цель Минобороны РФ - трудовые мигранты из соседних стран

По данным британской разведки, в середине 2023 года в российском сегменте Интернета были распространены онлайн-объявления о приеме на работу трудовых мигрантов из стран Центральной Азии с ежемесячными предложениями заработной платы в размере 1973 долларов и выплатами в размере 5140 долларов.

15 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства иностранцами, заключившими на год контракт с Минобороны в период войны в Украине. После этого участились случаи, когда мигрантов, которые подавали заявление на получение гражданства РФ, отправляли за справкой в военкомат, где их пытались вынудить заключать контракты на военную службу. Накануне в СМИ появились сообщения, что в армию РФ с последующей отправкой на фронт также вербуются граждане Индии и Непала.

Во всех без исключения странах Центральной Азии служба в армии иностранного государства считается преступлением, подпадая под статью о наемничестве. Поэтому мигрантов, согласившихся подписать контракт с Минобороны РФ, в случае возвращения на родину ожидает уголовное преследование. Сроки лишения свободы по этой статье составляют от 5 до 12 лет в Таджикистане, от 5 до 10 лет в Узбекистане и от 10 до 12 лет в Кыргызстане.

 

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