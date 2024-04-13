ЦНС: РФ вербует женщин-заключенных на войну против Украины

В колониях РФ вербуют женщин для участия в войне, сообщает украинский Центр национального сопротивления. Ранее о вербовке женщин-заключенных сообщали российские правозащитники и СМИ.

Министерство обороны РФ в поисках дополнительного человеческого ресурса для ведения войны против Украины активно вербует женщин в российских исправительных колониях. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил украинский Центр национального сопротивления (ЦНС).

По его данным, прежде всего среди женщин-заключенных ищут медиков, снайперов, а также - по желанию - набирают их в состав штурмовых отрядов. Заключенным женщинам обещают деньги и возможность вернуться домой, и многие из них, веря, что вернутся живыми, соглашаются на предложенные условия, говорится в сообщении ЦНС.

"Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация: вместо того, чтобы обрести свободу, многие из них попадут в ад", - предупреждает Центр национального сопротивления.

Российские правозащитники: Женщины-заключенные идут воевать даже охотнее мужчин

Ранее о вербовке женщин на войну против Украины сообщали российские правозащитники и СМИ. Так, основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романованеоднократно отмечала, что агитаторы из Минобороны РФ вербуют для отправки на войну в Украине женщин-заключенных. Первые сообщения об этом появились весной 2023 года - на тот момент вербовка, по данным Романовой и Генштаба ВСУ, шла в колониях на оккупированных территориях Украины.

Позднее массовая вербовка женщин в тюрьмах стала проводиться и на территории РФ, указывала Романова, а также некоторые СМИ. При этом, по словам Романовой, "женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде" и идут воевать даже охотнее мужчин.