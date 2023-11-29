"Важные истории": РФ вербует женщин в штурмовые отряды ЧВК

Воюющая в Украине ЧВК "Редут" подписывает контракты с женщинами. Им предлагают быть как снайперами, так и штурмовиками.

Российское воинское формирование "Эспаньола" предлагает женщинам заключать контракты о воинской службе в качестве штурмовиков, снайперов, медиков, связистов и в подразделениях, связанных с БПЛА и РЭБ, пишет во вторник, 28 ноября, издание "Важные истории" . Оно обратило внимание на пост о награждении одной из участниц формирования, опубликованный в Telegram-канале "Эспаньолы" в середине ноября. Согласно тексту публикации, женщина с позывным "Гроза" участвовала в составе "Эспаньолы" как "боец группы спецразведки" и корректировщик огня в боевых действиях в Украине, в том числе в операциях сил РФ по захвату Бахмута.

Журналистка "Важных историй" связалась с одним из администраторов Telegram-канала "Эспаньолы", указав, что заинтересована в вербовке. "Первый контракт - 6 месяцев. Из них 1-2 - обучение и слаживание. На это время - 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне БД [боевых действий] эта сумма х2 [умножается на два]. Второй контракт возможен - от 3 месяцев, обсуждается индивидуально", - цитирует издание ответ администратора.

По словам представителя "Эспаньолы", контракт подписывается с частной военной компанией (ЧВК) "Редут", в состав которой входит формирование. Администратор Telegram-канала при этом заявил, что приказ министерства обороны России об автоматическом продлении контрактов до конца войны в Украине на "Эспаньолу" не распространяется.

"Эспаньола" - формирование, организованное российскими футбольными фанатами, в том числе праворадикальных взглядов. В него входят как минимум 150 человек. Первоначально "Эспаньола" представляла себя как "добровольческое подразделение", затем была на некоторое время интегрирована в вооруженные силы так называемой "ДНР", после чего перешла под управление ЧВК "Редут". Последняя, как указывали СМИ, служит своего рода "прослойкой" в отношениях между Минобороны РФ и разрозненными воинскими формированиями, участвующими в войне в Украине.

Ранее "Важные истории" выяснили, что женщин стало вербовать и другое формирование, подчиняющееся ЧВК "Редут", - так называемый "добровольческий батальон "Борз". Женщинам в нем предлагалось участвовать в качестве снайперов и операторов дронов.

РФ вербует для участия в войне и женщин-заключенных

Основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова неоднократно отмечала, что вербовщики Минобороны РФ вербуют для отправки на войну в Украине женщин-заключенных. Первые сообщения об этом появились весной 2023 года - на тот момент вербовка, по данным Романовой и генштаба ВСУ, шла в колониях на оккупированных территориях Украины.

Позднее массовая вербовка женщин в тюрьмах стала проводиться и на территории РФ, указывали Романова и ряд СМИ. К примеру, в августе журналисты пообщались с родственниками заключенных, завербованных в колонии ИК-7 в Новоуглянке Липецкой области, - по их словам, женщины заключили контракт на два года с Минобороны РФ.

При этом, считает Романова, "женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде" и идут воевать даже охотнее мужчин.

В РФ официально разрешено призывать заключенных в армию

В июне 2023 года российские власти приняли законопроект, который позволяет гражданам, находящимся в тюрьмах, заключать договоры о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время.

В ноябре правительство РФ также постановило ставить на "особый воинский учет" заключенных, находящихся в СИЗО и тюрьмах. При этом заключенные не будут проходить медосвидетельствование и осмотр у психолога - данные будут вносить без их личного присутствия и обновлять не реже раза в год.

Цели сбора таких данных не сообщались. Ранее заключенные в РФ не подлежали воинскому учету.

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