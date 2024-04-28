  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоРоссия

"Коммерсант": Следователи в РФ вербуют обвиняемых на войну

Роман Сулима
28 апреля 2024 г.

Представители СКР при следственных действиях предлагают фигурантам дел участие в боях против Украины вместо заключения. Контракты по рекомендации следствия заключают военные, пишет издание.

https://p.dw.com/p/4fGMJ
Заключенный смотрит в окно следственного изолятора
Заключение военного контракта не означает избавление от уголовного делаФото: Oliver Berg/dpa/picture-alliance

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и другие правоохранители теперь выступают в роли "рекрутеров", набирающих бойцов для участия в войне против Украины. Об этом в субботу, 27 апреля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в адвокатском сообществе. "Во время следственных действий и по их завершении они (силовики. - Ред.) вручают фигурантам бумаги, в которых расписаны перспективы службы родине вместо отсидки. Контракты с новобранцами по рекомендации следствия заключают уже военные", - поясняет издание.

Руководитель следственного органа СКР или его заместитель предоставляет фигуранту расследования документ под названием "Разъяснение", пишет газета. В соответствии с его положениями можно получить освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или заключением контракта с ВС РФ. Действие новеллы якобы "не распространяется на педофилов, террористов, диверсантов и вредителей, изменников родине, создателей оружия массового поражения и наемников", уточняет издание.

В случае заключения военного контракта следователь с согласия прокурора приостанавливает, а потом и прекращает уголовное преследование фигуранта. Но для того, чтобы совсем избавиться от уголовного дела, нужно добиться демобилизации, в том числе по состоянию здоровья, или получить государственную награду, указано в разъяснении. Как правило, тяжело раненные или награжденные не демобилизуются, а переводятся из вооруженных формирований, в которых служат заключенные, в обычные части, пишет "Коммерсант".

Адвокаты говорят не о нарушении норм, а о контроле

Собеседники газеты указывают на недостаточный контроль за такими освобожденными, говорят о необходимости урегулирования на законодательном уровне, однако не осуждают подобный "рекрутинг". Они уточняют лишь, что такая практика уже действует на оккупированных Россией территориях Украины, и ее распространяют на другие субъекты РФ.

"Безусловно, новая возможность для подозреваемых и обвиняемых искупить свою вину за совершенные преступления в бою является неплохой, - цитирует газета слова адвоката Романа Кандаурова. - Однако нужно всерьез задуматься о контроле за этим процессом, так как "под шумок" могут оказаться на свободе серьезные, профессиональные преступники, которые продолжат свою криминальную деятельность, пройдя через горячую точку".

"Верстка": От рук вернувшихся с войны погибли более 100 человек в РФ

Вернувшиеся из Украины в Россию участники войны продолжают насилие и в гражданской жизни, написало издание "Верстка" 25 апреля. По данным журналистов, число пострадавших от их рук жителей РФ на данный момент превысило две сотни людей, причем как минимум 107 человек погибли, а еще 100 выжили, получив тяжелые увечья. Жертвами таких преступлений стали жители 64 регионов России.

Чаще всего участников войны, причастных к гибели мирных граждан, судили по статьям об убийстве, уточняет "Верстка". За два года они совершили 55 преступлений по этой статье, убив 76 человек, причем 44 жертвы - на счету бывших заключенных. Как выяснили журналисты, из 45 помилованных участников войны, которые снова убили, рецидивистами оказались как минимум 24 человека.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

РФ прорвала оборону ВСУ, обстановка сложная, признал Сырский: может ли обрушиться фронт. DW Новости

РФ прорвала оборону ВСУ, обстановка сложная, признал Сырский: может ли обрушиться фронт. DW Новости

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях повреждены ТЭС, в Харькове ракеты комплекса С-300 ударили по психиатрической больнице. Чудом удалось избежать жертв, но одна женщина пострадала. А в Минобороны России заявили, что также ночью 66 украинских дронов атаковали Краснодарский край.
27 апреля 2024 г.30:08 мин.
Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
Реклама службы по контракту в России

Госдума РФ одобрила закон об освобождении от ответственности военных

Госдума РФ одобрила закон об освобождении от ответственности военных

Принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект освобождает мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности. Реальный срок будет для них заменяться на условный.
Правовые основы государства12 марта 2024 г.
Показать еще