"Коммерсант": Следователи в РФ вербуют обвиняемых на войну

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и другие правоохранители теперь выступают в роли "рекрутеров", набирающих бойцов для участия в войне против Украины. Об этом в субботу, 27 апреля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в адвокатском сообществе. "Во время следственных действий и по их завершении они (силовики. - Ред.) вручают фигурантам бумаги, в которых расписаны перспективы службы родине вместо отсидки. Контракты с новобранцами по рекомендации следствия заключают уже военные", - поясняет издание.

Руководитель следственного органа СКР или его заместитель предоставляет фигуранту расследования документ под названием "Разъяснение", пишет газета. В соответствии с его положениями можно получить освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или заключением контракта с ВС РФ. Действие новеллы якобы "не распространяется на педофилов, террористов, диверсантов и вредителей, изменников родине, создателей оружия массового поражения и наемников", уточняет издание.

В случае заключения военного контракта следователь с согласия прокурора приостанавливает, а потом и прекращает уголовное преследование фигуранта. Но для того, чтобы совсем избавиться от уголовного дела, нужно добиться демобилизации, в том числе по состоянию здоровья, или получить государственную награду, указано в разъяснении. Как правило, тяжело раненные или награжденные не демобилизуются, а переводятся из вооруженных формирований, в которых служат заключенные, в обычные части, пишет "Коммерсант".

Адвокаты говорят не о нарушении норм, а о контроле

Собеседники газеты указывают на недостаточный контроль за такими освобожденными, говорят о необходимости урегулирования на законодательном уровне, однако не осуждают подобный "рекрутинг". Они уточняют лишь, что такая практика уже действует на оккупированных Россией территориях Украины, и ее распространяют на другие субъекты РФ.

"Безусловно, новая возможность для подозреваемых и обвиняемых искупить свою вину за совершенные преступления в бою является неплохой, - цитирует газета слова адвоката Романа Кандаурова. - Однако нужно всерьез задуматься о контроле за этим процессом, так как "под шумок" могут оказаться на свободе серьезные, профессиональные преступники, которые продолжат свою криминальную деятельность, пройдя через горячую точку".

"Верстка": От рук вернувшихся с войны погибли более 100 человек в РФ

Вернувшиеся из Украины в Россию участники войны продолжают насилие и в гражданской жизни, написало издание "Верстка" 25 апреля. По данным журналистов, число пострадавших от их рук жителей РФ на данный момент превысило две сотни людей, причем как минимум 107 человек погибли, а еще 100 выжили, получив тяжелые увечья. Жертвами таких преступлений стали жители 64 регионов России.

Чаще всего участников войны, причастных к гибели мирных граждан, судили по статьям об убийстве, уточняет "Верстка". За два года они совершили 55 преступлений по этой статье, убив 76 человек, причем 44 жертвы - на счету бывших заключенных. Как выяснили журналисты, из 45 помилованных участников войны, которые снова убили, рецидивистами оказались как минимум 24 человека.