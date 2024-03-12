Госдума одобрила освобождение военных от ответственности

Принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект освобождает мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности. Реальный срок будет для них заменяться на условный.

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от уголовной ответственности мобилизованных и заключивших контракт на военную службу с Минобороны в период "специальной военной операции", как российские власти называют войну против Украины, или действия военного положения. Голосование состоялось во вторник, 12 марта.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, людям, которые находятся под следствием и судом или уже осуждены за преступления легкой и средней тяжести, можно будет заключать контракты с Минобороны, если в стране объявлена мобилизация или военное положение. Те, кто на момент подписания контракта уже будут отбывать наказание, смогут заменить свой срок на условный после увольнения со службы или при получении государственной награды. Дальнейший контроль за поведением бывших заключенных будет возложен на командование их воинской части.

Действие законопроекта не будет распространяться на тех, кто был осужден, в частности, по статьям об экстремизме, терроризме, призывах к нарушению территориальной целостности, госизмене и сотрудничестве с "нежелательной организацией". Также на фронт не разрешат отправиться тем, кто отбывает срок за преступления против половой неприкосновенности совершеннолетних и против основ конституционного строя и безопасности государства.

Соавторами законопроекта выступили глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и сенатор Андрей Клишас. Все они - члены партии "Единая Россия".

В России уже есть закон, освобождающий от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников

В июне 2023 года Госдума приняла законопроект, который давал возможность Минобороны заключить контракт с теми, кто находился под следствием, отбывал наказание или имел судимость. Однако он, в отличие от нового закона, позволял делать это только с теми, кто совершил преступления до момента его принятия.

По словам одного из соавторов нового законопроекта Павла Крашенинникова, старый закон носил "временный характер".

Вернувшиеся с фронта уголовники продолжают совершать преступления

Как писало издание "Верстка", только за 2023 год против заключенных, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер" и получили помилование, было заведено почти 200 уголовных дел. Большинство из них - за кражу, грабеж или разбой.

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