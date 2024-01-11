Помилование осужденных, воюющих в Украине, нарушает законы

Президент РФ секретными указами помиловал сотни опасных преступников, которые полгода отвоевали в Украине. Эта практика нарушает права потерпевших, говорится в докладе Фонда поддержки пострадавших от преступлений.

Помилование секретными указами президента РФ Владимира Путина осужденных после того, как они участвовали в войне против Украины, нарушает права как потерпевших, так и других граждан. Об этом говорится в докладе Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП), опубликованном в четверг, 11 января, в Telegram-канале ФПП.

Путин подписывал указы о помиловании осужденных со снятием с них судимости, что противоречит российским законам, говорится в докладе. Судимость может быть снята только с осужденных, которые отбыли наказание.

Еще одно нарушение законов заключается в том, что осужденные получают помилование и освобождаются от участия в войне через полгода, проведенные на фронте. При этом мобилизованные россияне и контрактники служат бессрочно, указывают авторы доклада. Так, жены мобилизованных уже несколько месяцев требуют вернуть домой мужей, которые уже больше года находятся на войне в Украине, но российские власти игнорируют эти требования.

Помилованные вновь совершают тяжкие преступления

Что касается прав пострадавших, то они, согласно российским законам, имеют право получать полную информацию о перемещениях осужденного от его прибытия в колонию до освобождения из мест лишения свободы. Потерпевшим, которые пытались получить такую информацию, было отказано в этом, поскольку осужденные были помилованы секретным указом президента, говорится в докладе.

Кроме того, мнение потерпевших должно учитываться при рассмотрении вопроса о помиловании. Однако этого не происходит, никто из должностных лиц не обращался к ним с таким вопросом, утверждают авторы доклада. Как отмечается в документе, некоторые помилованные особо опасные преступники, возвращаясь из Украины, вновь совершают тяжкие насильственные преступления, что ведет к росту напряженности в обществе.

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