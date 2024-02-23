"Верстка" рассказала о внесудебных расправах в армии РФ

В воюющей в Украине армии РФ все острее становится проблема пыток, травли и самовольных расправ, рассказали журналистам многочисленные очевидцы из числа военных.

В российской армии, воюющей в Украине, усилилась проблема внесудебных наказаний, травли и "нештатных отношений", которые скрывает командование. Об этом пишет в пятницу, 23 февраля, издание "Верстка" со ссылкой на многочисленных военных, с которыми поговорили журналисты.

Как отмечает "Верстка", чем ближе к линии фронта, тем проблема наказаний и травли становится острее, особенно склонны к насилию завербованные на войну заключенные, а жертвами чаще других становятся мобилизованные. Двое военных из 345 полка 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизии прислали "Верстке" кадры с издевательствами над группой мужчин, которых раздетыми держат ночью на морозе, бьют и криками отправляют в яму.

"Да, там была пьянка плюс невыполнение приказа. Но на суд или дисбат рассчитывать не приходится. Зэки вот такое устраивают", - объяснил происходящее на видео собеседник "Верстки". Подобные расправы и акты самосуда чаще встречаются на передовой, где, по словам собеседников "Верстки", среди военных, "мораль становится понятием растяжимым".

Убийства и пытки

"Верстка" опубликовала видео, снятое в ноябре 2023 года. На нем мужчины с шевронами RMS GROUP Wagner на рукавах устраивают расправу над солдатами. Снимающий рассказывает за кадром, что те якобы употребили наркотики перед выходом на задание, "сломали моральный дух остальных бойцов", и из-за этого "погибли все пацаны из их первого отряда".

На видео двух мужчин избивают палками, в них стреляют из автоматов, а еще пятеро роют себе глубокую яму. "Два трупа там сразу было, еще тех очень сильно избили. Это из "вагнеров" люди делали, максимально отбитые. Они все приблатненные или имевшие отношение к криминалу", - рассказал приславший видео военный.

За отказ идти в штурм солдат часто не отправляют к военным следователям, а выгоняют из землянок на мороз, пристегивают наручниками к деревьям и не дают есть и пить, рассказали солдаты "Верстке".

Об этом же публично рассказывал и сербский наемник, член "Команды Путина" Деян Берич, приехавший воевать на стороне России в Украине. Отказавшихся идти в штурм без амуниции сербов выгнали на два дня из землянок на мороз без еды и воды. Приехавшие к ним военные полицейские "обвинили их в шпионаже, открыли в землянках огонь" и прикладами стали избивать наемников, рассказал Берич. "Я понимаю, что этим видео будут пользоваться наши враги, я согласен сесть, но решите вопрос, пожалуйста", - говорил он в видеообращении.

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