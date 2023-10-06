Расследование: РФ вербует граждан Сербии для войны в Украине

Сербский доброволец, воюющий на стороне РФ с 2014 года, обещал Москве к осени 2023 года сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й дивизии ВДВ. Однако оформить удалось только около ста человек.

В России пытаются активно вербовать граждан Сербии и других балканских стран для войны в Украине. Об этом говорится в расследовании, опубликованном Русской службой Би-Би-Си в пятницу, 6 октября.

Журналисты указывают, что схему, согласно которой иностранных добровольцев оформляют через военкомат подмосковного Красногорска губернатору Московской области предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, до 2014 года работавший в структуре ФСБ. К реализации плана подключили лидера байкерской группировки "Ночные волки" Александра Залдостанова, "имеющего тесные связи с ультраправыми сербскими кругами, сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича, который последние 20 лет проживает в России и должен был гарантировать бывшим соотечественникам, что российская сторона выполнит все договоренности", отмечается в расследовании.

Вербовку добровольцев в Сербии подтвердили также Давор Савичич и Деян Берич, сербы давно воюющие на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В эфире российской пропагандистской передачи Соловьев.Live последний рассказал, что в составе 106-й тульской дивизии ВДВ было сформировано подразделение "Волк" под командованием Савичича. "Со 106-й мы работали еще на киевском направлении, там командир с позывным Сильвер", - заявил Берич, имея в виду генерал-майора Владимира Селиверстова. Савичич, в свою очередь, уточнил, что его "интернациональный батальон" в начале воевал под Киевом в районе Гостомеля и занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района Киевской области, позднее был переброшен в Харьковскую область, а после отсутпления российских войск из-под Харькова – в Донецкую. Представляя Савичича, ведущий программы сообщил, что он является кавалером четырех орденов Мужества.

Савичич обещал российским властям к осени 2023 года сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й дивизии ВДВ. Однако оформить удалось только около ста человек, после чего процесс был заморожен, и выполнить обещанное Савичич пока так и не смог, - говорится в рсследовании.

В попытках избежать мобилизации

3 сентября о попытках России вербовать жителей соседних государств на войну с Украиной сообщила в своем ежедневном бюллетене разведка Великобритании. А частности, речь шла о гражданах Армении и северных областей Казахстана.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю приобретать дополнительный персонал для своих военных действий в условиях растущих потерь", - указывалось в сообщении.

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