Воюющие российские заключенные уже не получают помилование

Воюющие российские заключенные уже не получают помилование25 января 2024 г.
Российские заключенные, согласившиеся воевать против Украины, вместо президентского помилования теперь получают условное освобождение, при этом служить им предстоит до конца войны, говорится в расследовании Русской службы британской медиакомпании ВВС, обнародованном в четверг, 25 января. Проанализировав сообщения родственников и побеседовав с самими заключенными, вернувшимися с войны в Украине, журналисты выяснили, что завербованные в колониях теперь заключают с министерством обороны России контракт сроком на один год, а не на шесть месяцев, как прежде. Контракт продлевается автоматически.
Условно освобожденные
Осужденные больше не получают помилование от президента РФ Владимира Путина, а воюют в статусе условно освобожденных. Норма об условном освобождении появилась в законе совсем недавно. Это не условно-досрочное освобождение, для получения которого требуется решение суда. Для условного освобождения достаточно решения колонии или военкомата, где заключенные подписывают контракт. Участие президента РФ в этом случае не требуется.
Полное освобождение и погашение судимости воюющих заключенных возможны лишь в случае получения государственной награды или увольнения по причине окончания войны, потери здоровья либо достижения предельного возраста.
Вербовка заключенных в колониях
Вербовать заключенных в российских колониях начал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин летом 2022 года. С февраля 2023 года отправкой заключенных на фронт занимается Минобороны РФ. Первоначально завербованным заключенным обещали деньги и помилование после полугода участия в боевых действиях.
В середине прошлого года Путин подтвердил, что помиловал вернувшихся с войны в Украине заключенных. Среди них были осужденные за убийства и другие тяжкие преступления.
Журналисты ВВС, изучив сообщения родственников бойцов спецроты заключенных "Шторм Z" в чатах, пришли к выводу, что набор в нее прекратился еще в августе 2023 года. С сентября заключенных записывают в подразделения "Шторм V". По состоянию на 23 января на войне в Украине погибли уже более 8000 заключенных. Больше 1000 из них воевали в отрядах "Шторм Z" или "Шторм V", установили расследователи.
Смотрите также: