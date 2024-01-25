Воюющие российские заключенные уже не получают помилование

Российские заключенные, согласившиеся воевать против Украины, вместо президентского помилования теперь получают условное освобождение, при этом служить им предстоит до конца войны, говорится в расследовании Русской службы британской медиакомпании ВВС , обнародованном в четверг, 25 января. Проанализировав сообщения родственников и побеседовав с самими заключенными, вернувшимися с войны в Украине, журналисты выяснили, что завербованные в колониях теперь заключают с министерством обороны России контракт сроком на один год, а не на шесть месяцев, как прежде. Контракт продлевается автоматически.

Условно освобожденные

Осужденные больше не получают помилование от президента РФ Владимира Путина, а воюют в статусе условно освобожденных. Норма об условном освобождении появилась в законе совсем недавно. Это не условно-досрочное освобождение, для получения которого требуется решение суда. Для условного освобождения достаточно решения колонии или военкомата, где заключенные подписывают контракт. Участие президента РФ в этом случае не требуется.

Полное освобождение и погашение судимости воюющих заключенных возможны лишь в случае получения государственной награды или увольнения по причине окончания войны, потери здоровья либо достижения предельного возраста.

Вербовка заключенных в колониях

Вербовать заключенных в российских колониях начал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин летом 2022 года. С февраля 2023 года отправкой заключенных на фронт занимается Минобороны РФ. Первоначально завербованным заключенным обещали деньги и помилование после полугода участия в боевых действиях.

В середине прошлого года Путин подтвердил, что помиловал вернувшихся с войны в Украине заключенных. Среди них были осужденные за убийства и другие тяжкие преступления.

Журналисты ВВС, изучив сообщения родственников бойцов спецроты заключенных "Шторм Z" в чатах, пришли к выводу, что набор в нее прекратился еще в августе 2023 года. С сентября заключенных записывают в подразделения "Шторм V". По состоянию на 23 января на войне в Украине погибли уже более 8000 заключенных. Больше 1000 из них воевали в отрядах "Шторм Z" или "Шторм V", установили расследователи.

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