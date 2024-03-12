Маск приедет на фабрику Tesla под Берлином после поджога ЛЭП

Спустя неделю после предполагаемого поджога опоры ЛЭП в Бранденбурге, в результате которого было отключено электричество на "гигафабрике" Tesla в Грюнхайде под Берлином, завод посетит гендиректор компании Илон Маск. Американский миллиардер приедет в Грюнхайде утром 13 марта, сообщает во вторник, 12 марта, издание Table Media со ссылкой на источники в Tesla.

Предположительно, Маска будут сопровождать премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) и земельный министр экономики Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach). Официального подтверждения Tesla не поступало.

Между тем электроснабжение завода Tesla было восстановлено вечером 11 марта - значительно быстрее, чем ожидалось ранее. Министр Штайнбах поблагодарил поставщика энергии E.DIS. Теперь постепенно будет наращиваться производство на "гигафабрике" американского автопроизводителя. Когда оно будет восстановлено полностью, пока неизвестно, сообщила представительница завода.

"Гигафабрика" Tesla остановлена из-за поджога ЛЭП

Производство на единственном в Европе заводе Tesla было остановлено утром 5 марта из-за отключения электричества в результате предполагаемого поджога ЛЭП, почти все 12 тысяч сотрудников предприятия были отправлены домой. В Tesla заявили, что не рассчитывают на быстрое возобновление производства. По данным МВД Бранденбурга, неизвестные подожгли отдельно стоящую опору линии электропередачи, что привело к сбою в подаче электроэнергии в населенных пунктах округа Одер-Шпре в Бранденбурге и на расположенном поблизости заводе производителя электромобилей Tesla. Руководитель завода Андре Тириг (André Thierig). оценил нанесенный ущерб в сотни миллионов евро.

Полиция выясняет, виновна ли в поджоге признанная левоэкстремистской "Вулкан-группа", которая взяла на себя ответственность за инцидент. "Сегодня мы устроили диверсию на Tesla", - цитируют немецкие информагентства выдержки из заявления группировки, разосланного по электронной почте. В нем компанию Tesla обвиняют в "экстремальных условиях эксплуатации" и требуют "полного уничтожения гигафабрики".

Местные власти с возмущением отреагировали на сообщения об атаке. "Это не имеет ничего общего с протестом. Это преступники, - заявил министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (Michael Stübgen). - И мы будем их преследовать всеми законными средствами, которые имеются в нашем распоряжении". Глава Tesla Илон Маск обвинил виновников происшествия в глупости. "Это либо самые тупые экотеррористы в мире, либо марионетки тех, кто не преследует благих экологических целей", - написал он в соцсети X.

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