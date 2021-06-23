 Словакия прекращает вакцинацию российским ″Спутником V″ | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2021

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Европа

Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V"

Желающие жители Словакии могут получить вторую дозу российской вакцины 31 августа. В июле власти в Братиславе вернули РФ 160 из 200 тысяч доз закупленного ими "Спутника V", сославшись на низкий спрос.

Ампулы с вакциной Спутник V

В Словакии зафиксирован низкий спрос на "Спутник V"

Словакия прекращает использование для вакцинации от коронавируса российский препарат "Спутник V". Об этом во вторник, 31 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства здравоохранения страны. "Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу российской вакцины", - указали в словацком ведомстве.

Накануне пресс-секретарь Минздрава Словакии Зузана Элиашова в эфире телеканала TA3 заявила о низком спросе на российскую вакцину. По ее словам, во всей стране осталось лишь шесть человек, которым до 31 августа необходимо получить вторую дозу "Спутника V".

В РФПИ заявили, что Словакия использовала всю поставленную вакцину

Между тем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) утверждают, что Словакия использовала всю вакцину из партии, поставленной в начале года.  "Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются", - заявила пресс-служба РФПИ. Одновременно в компании заявили, что "Спутник V" стал в Словакии частью политической борьбы между политическими силами, против российской вакцины была организована информационная кампания.

Ранее представитель РФПИ заявил "Интерфаксу", что "Спутник V" предлагался в Словакии лишь в восьми из 156 центров вакцинации. Российская вакцина использовалась в этой стране в начале июня. Регистрация желающих привиться "Спутником V" завершилась 30 июня, более 15 тысяч человек заявили о желании получить эту вакцину, отмечает ТАСС. При этом Словакия получила 200 тысяч доз вакцины. В июле министерство здравоохранения в Братиславе сообщило, что 160 тысяч доз препарата возвращены России.

"Спутник V" привел к правительственному кризису в Словакии

Решение о закупках незарегистрированной в ЕС вакцины вызвала в Словакии правительственный кризис, поскольку премьер-министр Игор Матович заключил договор с Россией о поставках "Спутника V" без согласования с партнерами по коалиции. За считанные дни шестеро членов правительства покинули свои посты, в частности, в отставку подал вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик. Позже Матович ушел с поста премьера и стал министром финансов.

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    Автор: Андрей Гурков


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