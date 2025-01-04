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Следователи считают подрыв Cybertruck в Лас-Вегасе суицидом

Сергей Гуща
4 января 2025 г.

Инцидент "похож на трагическое самоубийство ветерана войны, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами", - заявили в ФБР. Военный был сторонником Трампа.

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Горящий пикап Tesla перед отелем Trump International в Лас-Вегасе
Горящий пикап Tesla перед отелем Trump International в Лас-ВегасеФото: Alcides Antunes/via REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США квалифицирует действия американского военнослужащего, взорвавшего автомобиль Tesla Cybertruck перед отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе, как самоубийство. Хотя инцидент привлек больше внимания, чем обычно, "в итоге это похоже на трагическое самоубийство ветерана войны, который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами", - сказал на пресс-конференции в пятницу, 3 января, следователь ФБР Спенсер Эванс.

ФБР установило личность военного. Ранее следователи сообщили, что это 37-летний Мэтью Алан Л.,который служил в элитном подразделении "Зеленые береты". По их данным, Мэтью Алан Л. недавно вернулся из командировки в Германию и находился в утвержденном отпуске. Сержант был награжден пятью наградами "Бронзовая звезда", в том числе одной - за мужество, проявленное в бою. Помимо ФРГ, он также ездил в служебные командировки в Украину, Грузию, Таджикистан, Афганистан и Конго.

В прощальном письме военный назвал США лучшей страной в мире

Взрыв у отеля, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу, произошел утром 1 января. Арендованный электрический пикап, груженный фейерверками, взорвался у входа в здание, семь человек получили ранения. Прежде чем его машина взорвалась и сгорела, мужчина выстрелил себе в голову.

По данным следователей, солдат не испытывал ненависти к Трампу. Американское издание The Daily Beast приводит слова высокопоставленного чиновника, что Л. был большим сторонником Трампа и голосовал за него в ноябре. Дядя военного рассказал британской газете Independent, что его племянник "любил свою страну на 100 процентов, любил Трампа и всегда был очень патриотичным солдатом и американцем".

В ФБР не связывают взрыв в Лас-Вегасе и с терактом в Новом Орлеане, где за несколько часов до этого мужчина въехал на машине в толпу людей. На пресс-конференции следователи огласили выдержки из прощального письма солдата, в котором тот называет США лучшей страной в мире, которая "в настоящее время смертельно больна и движется к своему краху". Свои действия военный назвал "не терактом, а тревожным звонком". "Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Чем еще лучше донести свою точку зрения, если не трюком с фейерверками и взрывчаткой?" - говорится в письме.

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