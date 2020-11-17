 Скончался режиссер Роман Виктюк | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2020

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Россия

Скончался режиссер Роман Виктюк

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом.

Режиссер Роман Виктюк

Роман Виктюк

В возрасте 84 лет скончался российский театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк. Об этом во вторник, 17 ноября, заявили в дирекции Театра Романа Виктюка. О причинах смерти, времени и месте прощания пока не сообщается.

"Сегодня спектакль "Танго" состоится. В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще", - сообщается на странице театра в Facebook. 

Театр Романа Виктюка был закрыт на карантин из-за COVID-19

В конце октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом. Театр был закрыт на карантин, поскольку практически половина труппы болела пневмонией COVID-19.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов он поставил около 250 спектаклей в различных театрах, в том числе зарубежных. Наиболее известными из них стали "Служанки", поставленные в 1988 году на сцене театра "Сатирикон", и "М. Баттерфляй", ставший первой постановкой Театра Романа Виктюка, открывшегося в 1991 году.

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