 Сколько заложников Лукашенко сейчас в тюрьме (инфографика) | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.05.2022

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Беларусь

Сколько заложников Лукашенко сейчас в тюрьме (инфографика)

В Беларуси рекордное число политических заключенных. Немецко-швейцарская организация Libereco проанализировала данные белорусских правозащитников. К каким выводам она пришла - в инфографике DW.

Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси

В мае количество политзаключенных в Беларуси достигло 1198 человек - рекордное число в истории страны (сегодня, 16 мая, одна из политзаключенных была освобождена, то есть за решеткой остается 1197 человек). Вызван был этот рекорд президентскими выборами 2020 года и связанными с ними протестами. Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco проанализировала данные белорусских правозащитников, в частности, центра "Весна".

Infografik politische Gefangene Belarus RU

Только за последние четыре месяца список пополнился 119 новыми случаями задержаний по политическим мотивам. Некоторых политзаключенных осуждают повторно.

Самому младшему политзаключенному 18 лет: страдающий эпилепсией Никита Золотарев отбывает наказание в воспитательной колонии за события августа 2020 года. Известно, что там Никиту регулярно помещают в штрафной изолятор. Ранее родители также говорили о том, что их сына избивали в СИЗО.

Самый старший - Виталий Зарадей - отметит свой 70-й день рождения в июне в колонии. Жителя Бреста обвинили в оскорблении судей и лишили свободы на два года. Почти треть заключенных до сих пор не знают, какой приговор их ждет - суда еще не было.

Политзаключенные в Беларуси. Инфографика

"В тени российской военной агрессии в  Украине белорусский диктатор Лукашенко держит более тысячи политических заключенных как личных заложников, жизнь которых находится под угрозой столько, сколько продолжается его террор", - отмечает глава Libereco Ларс Бюнгер (Lars Bünger). Организация проводит кампанию #WeStandBYyou по поддержке политзаключенных и требует усиления экономического и политического давления на режим Лукашенко со стороны западных правительств.

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Тысяча политзаключенных в Беларуси: что заставит Лукашенко их освободить?

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Свыше 1000 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

  • Мария Колесникова
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    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

  • Адвокат Максим Знак
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    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

  • Сергей Тихановский
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    Сергей Тихановский

    Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

  • Игорь Лосик
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    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

  • Блогер Сергей Петрухин
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    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

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    Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

  • Павел Северинец
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    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

  • Алесь Беляцкий, глава правозащитного центра Весна
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    Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

  • Медиаменеджер Андрей Алекcандров
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    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сотрудники независимых медиа

    Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

  • Катерина Борисевич
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    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

  • Алана Гебримариям
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    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты из студенческой среды

    За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


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