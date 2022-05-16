Сколько заложников Лукашенко сейчас в тюрьме (инфографика)

В мае количество политзаключенных в Беларуси достигло 1198 человек - рекордное число в истории страны (сегодня, 16 мая, одна из политзаключенных была освобождена, то есть за решеткой остается 1197 человек). Вызван был этот рекорд президентскими выборами 2020 года и связанными с ними протестами. Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco проанализировала данные белорусских правозащитников, в частности, центра "Весна".

Только за последние четыре месяца список пополнился 119 новыми случаями задержаний по политическим мотивам. Некоторых политзаключенных осуждают повторно.

Самому младшему политзаключенному 18 лет: страдающий эпилепсией Никита Золотарев отбывает наказание в воспитательной колонии за события августа 2020 года. Известно, что там Никиту регулярно помещают в штрафной изолятор. Ранее родители также говорили о том, что их сына избивали в СИЗО.

Самый старший - Виталий Зарадей - отметит свой 70-й день рождения в июне в колонии. Жителя Бреста обвинили в оскорблении судей и лишили свободы на два года. Почти треть заключенных до сих пор не знают, какой приговор их ждет - суда еще не было.

"В тени российской военной агрессии в Украине белорусский диктатор Лукашенко держит более тысячи политических заключенных как личных заложников, жизнь которых находится под угрозой столько, сколько продолжается его террор", - отмечает глава Libereco Ларс Бюнгер (Lars Bünger). Организация проводит кампанию #WeStandBYyou по поддержке политзаключенных и требует усиления экономического и политического давления на режим Лукашенко со стороны западных правительств.

Смотрите также:

Смотреть видео 45:01 Тысяча политзаключенных в Беларуси: что заставит Лукашенко их освободить?