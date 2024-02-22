Сколько стоит парковка в Германии

В конце 2023 года в Германии был установлен очередной рекорд по общему количеству зарегистрированных легковых автомобилей - 48,76 миллиона. Последние десть лет показатель стабильно увеличивался на несколько сотен тысяч машин ежегодно. Все эти транспортные средства нужно где-то парковать, причем частные легковые автомобили используются здесь в среднем всего лишь около одного часа в сутки. Остальное время стоят где-то на улицах, в гаражах, на частных парковках и так далее - кому как повезло или повезет.

Резидентные разрешения на парковку в Германии

Чтобы ставить свои машины на улицах около дома, жители немецких городов могут получать специальные удостоверения - Bewohnerparkausweis или Anwohnerparkausweis. Такие резидентные разрешения выдают автовладельцам в центральных и других густонаселенных или сильно загруженных районах, на территории которых за муниципальные парковочные места взимается почасовая плата - установлены автоматы и периодически патрулируют контролеры. Штраф за неоплаченную парковку, согласно немецким ПДД, составляет 20 евро в первые полчаса. После трех часов, если это как-то зафиксировано, повышается до 40 евро.

Резидентное разрешение на парковку во Фрайбурге Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Долгое время сбор за оформление резидентных разрешений носил в Германии, скорее, символический характер - несколько десятков евро в год вне зависимости от модели. Однако в последнее время коммунальные власти в некоторых городах начали задумываться об использовании тарифов на парковку - как годовых разрешений для жителей, так и почасовых тарифов для приезжих - в качестве инструмента для уменьшения количества машин и сокращения трафика в городах. Тем самым они хотят разгрузить дороги, уменьшить уровень загрязнения воздуха, улучшить качество жизни и привлекательность среды обитания.

Каждый припаркованный легковой автомобиль занимает в среднем около двенадцати квадратных метров площади. Освободившееся пространство можно перепрофилировать - например, отдавать владельцам кафе для установки столиков или просто размещать кадки для цветов и других растений.

Процесс будет длительный, небезболезненный, как любая перемена давно устоявшихся привычных правил. В Германии начинают повышать цены на парковки, чтобы люди чаще пользовались общественным транспортом или даже отказывались от личных машин, открывали для себя возможности каршеринга, проката велосипедов и так далее. Правда, до масштабов изменений, сравнимых с парижскими, здесь пока еще далеко, но общий тренд уже заметен.

Повышение тарифов на парковку внедорожников в Париже

В начале февраля жители французской столицы на референдуме поддержали предложение значительно повысить тарифы на почасовую парковку для приезжих водителей крупногабаритных легковых автомобилей весом более 1,6 тонны с двигателями внутреннего сгорания и плагин-гибридов, а также электромобилей весом более двух тонн.

Шестичасовая стоянка в центре Парижа будет стоить для таких моделей в общей сложности 225 евро. Первые два часа - по 18 евро вместо прежних 6 евро, далее - больше. За пределами центра - по 12 евро в первые два часа, до 150 евро за шесть часов. Изменение должны вступить в силу в сентябре 2024 года. Тарифы на муниципальных парковках для легковых машин меньших габаритов остаются пока без изменений - составляют в Париже от 2,40 евро до 4 евро в зависимости от района, но время платной стоянки в центре ограничено двумя часами. С восьми вечера до девяти утра плата не взимается.

Где и как повышают тарифы на парковку для резидентов в Германии?

В начале 2024 года широкое внимание общественности в Германии привлекло решение властей Кобленца в земле Рейнланд-Пфальц существенно повысить плату за годовое разрешение на парковку для резидентов и рассчитывать размер этого административного сбора индивидуально в зависимости от габаритов каждого транспортного средства.

Ранее похожую попытку уже предприняли во Фрайбурге в Баден-Вюртемберге, но реализацию планов в 2023 году остановил Федеральный административный суд Германии, посчитавший местную модель дискриминационной, так как размер сбора зависел от попадания транспортного средства в одну из трех категорий (240, 360 и 480 евро в год), из-за чего разница всего лишь в полметра могла привести к непропорционально высокому удвоению сбора. Для сравнения - в центре Амстердама в Нидерландах такое разрешение стоит более 700 евро год.

Улица в Мюнхене с припаркованными автомобилями Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В Кобленце учли замечания федеральных судей и надеются, что возможные иски не будут иметь здесь шансов на успех. В целом по стране планы изменить систему выдачи резидентных разрешений обсуждают также в других городах. Например, в Кельне уже принято решение повысить плату в начале 2025 года. Сейчас она составляет 30 евро в год и будет увеличена до 100-120 евро в зависимости от размеров.

Первоначально здесь намеревались ввести три категории - 330 евро в год для автомобилей длиной до 4,10 метра, 360 евро - до 4,70 метра и 390 евро - до 5,60 метра, но после острой критики и вышеназванного судебного решения планы пересмотрели.

Сколько (пока еще) стоит резидентное разрешение в других больших городах Германии? В Мюнхене - 30 евро в год, в Берлине - 20,40 евро, в Гамбурге - 65 евро при оформлении через интернет и 70 евро в сервисном центре.

Как сообщал Telegram-канал DW на русском "Что там у немцев?", в Кобленце первого марта 2024 года годовая плата для небольших машин вроде Renault Twizy увеличится более чем втрое до 100 евро. Владельцам моделей размерами как VW Tiguan придется платить около 195 евро, шестиметровых американских пикапов - 300 евро в год. В этом городе такие резидентные разрешения выданы примерно для шести тысяч частных машин.

Почасовые тарифы на парковку в Германии

Обладатели резидентных разрешений имеют право пользоваться коммунальными парковочными местами на улицах в своих районах, за которые иногородние посетители или жители других районов обязаны осуществлять почасовую плату. Почасовая оплата на городских местах в Кобленце составляет всего от 0,25 до 1,50 евро в зависимости от близости к центру. В ночные часы она не взимается. На частных паркингах - от 1,25 до 2,75 евро в час. Они обычно дороже, но позволяют экономить время - в частности, которое может уйти на поиск свободного места на улице.

Кобленц входит в число немецких городов с самыми низкими почасовыми тарифами для городских парковок в Германии. Именно они представляют интерес для тех, кто путешествует по стране на легковых автомобилях - туристов или других людей, которые ездят по делам в другие города и регионы. В 2023 году результаты большого исследования на эту тему опубликовала немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, направившая запросы более чем в сто немецких городов - в самые крупные города в Германии плюс в каждые шесть самых многонаселенных городов федеральных земель.

Более чем в семидесяти городах часовая парковка стоит всего лишь один евро или даже дешевле. Самые высокие тарифы действуют в центре Штутгарта - 4,60 евро, но в некоторых районах этого города можно воспользоваться коммунальными стоянками всего за 1,10 евро в час. Далее в списке следуют Дюссельдорф (от 2,00 евро до 4,50 евро), Бонн, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Карлсруэ, Кельн и Мангейм (от 2,00 евро до 4,00 евро).

Тарифы на парковку в немецких городах - что требуют экологи?

Особую похвалу от авторов исследования получили власти двух городов - Гейдельберга и Оснабрюка, где действует единый и достаточно высокий тариф - 3 евро в час. Такие цены на парковку делают пользование общественным транспортом более привлекательной альтернативой. В целом эксперты Deutsche Umwelthilfe выступают за то, чтобы один час парковки стоил не дешевле билета на одну поездку по городу.

Среди других требований - отмена бесплатной 15-минтуной парковки, так называемой "кнопки, чтобы забежать в булочную" ("Brötchentaste"), которая есть на парковочных автоматах во многих городах. При этом некоторые небольшие города в Германии, чтобы привлечь покупателей в центральные районы, переживающие нелегкие времена из-за развития электронной коммерции, наоборот, создают возможности для бесплатной парковки даже в частных гаражах, не говоря уже о бесплатных коммунальных стоянках. Приезжайте на шопинг, отставляйте машину бесплатно, лишь бы торговые площади не лишались арендаторов.

Штрафная квитанция за нарушение правил парковки Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Городами с самыми дешевыми тарифами по результатам исследования в 2023 году оказались Зальцгиттер в Нижней Саксонии (0,70 евро), Вайсенфельс в Саксонии-Анхальт (0,60 евро), Нойкирхен в Сааре (0,50 евро), Ораниенбург и Франкфурт-на-Одере (0,25-0,50 евро) в Бранденбурге. Замыкает список из этой выборки Deutsche Umwelthilfe небольшой город Санкт-Ингберт в Сааре, где на улицах парковаться можно бесплатно.

Аренда и покупка парковочных мест в Германии

В заключение отметим, что аренда постоянного парковочного места в гараже или на частной стоянке в центральных районах крупных немецких городов обходится в среднем примерно в 100-150 евро в месяц. Несколько лет назад Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) специально изучил этот вопрос и выяснил, что больше всего за такие места приходится платить во Франкфурте-на-Майне - до 290 евро в месяц. Далее следуют Мюнхен и Гамбург - до 200 евро и до 175 евро соответственно. Затем Берлин - до 170 евро, Штутгарт - до 150 евро, Нюрнберг - до 125 евро, Дюссельдорф и Кельн - до 120 евро, Бремен - до 80 евро, Дортмунд и Ганновер - до 75 евро и Дрезден - до 70 евро.

Купить парковочное место в собственное пользование в больших немецких городах, например, в гараже многоквартирного дома или на частной территории во дворе стоит где-то от 10 тысяч до 35 тысяч евро.