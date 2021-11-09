 Германия улучшила рейтинг в сфере защиты климата | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2021

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Германия

Германия улучшила рейтинг в сфере защиты климата

В новом "Индексе защиты климата" на 2022 год Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это самые высокие показатели Германии за последние восемь лет.

Угольная электростанция

Германия в борьбе за лучшее место в сфере защиты климата улучшила свой рейтинг, сократив отставание от лидеров - скандинавских стран. В новом "Индексе защиты климата" на 2022 год, представленном экологическими организациями на Всемирной конференции ООН GOP26 в Глазго во вторник, 9 ноября, Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это наилучший показатель ФРГ за последние восемь лет.

В индексе сравниваются усилия крупнейших стран-эмитентов по сокращению выброса углекислого газа и достижению цели, установленной в 2015 году на Парижской конференции по защите климата, об ограничении глобального потепления до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным периодом.

В новом индексе самые высокие места - с четвертого по шестое - занимают Дания, Швеция и Норвегия. Места с первого по третье остаются вакантными, поскольку, как отмечается в докладе, еще ни одна из стран по-настоящему не находится на пути к поставленной цели. Касательно Германии один из соавторов "Индекса защиты климата" констатировал, что ее политики еще не сформулировали удовлетворительного ответа на вопрос о том, как именно их страна планирует достичь своих целей в сфере защиты климата.

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  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

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    Автор: Андрей Гурков


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