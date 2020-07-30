 Сколько метеоритов падает на Германию (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.02.2021

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По Германии

Сколько метеоритов падает на Германию (фото)

Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле.

Томас Деген (Thomas Degen) - хранитель коллекции метеоритов

Томас Деген - хранитель коллекции метеоритов в Галле

Галле • Университетская коллекция метеоритов в восточногерманском городе Галле (Саксония-Анхальт) является одной из старейших в Германии. Она была заложена в 1866 году и состоит сейчас из более чем 130 экспонатов - метеоритов, найденных не только в Германии, но и других странах мира: в России, Австралии, Канаде, США и Чили. Среди них есть, например, метеорит 1822 года из чилийской пустыни Атакама. Многие были переданы в Галле теми, кто их обнаружил. Большинство экспонатов коллекции являются своего рода свидетелями зарождения Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Раньше метеориты лежали в обычной витрине прямо в институтском коридоре, но позже, чтобы обеспечить сохранность, были все же убраны под замок. Они используются для учебных и научных целей, а также предоставляются в качестве экспонатов для временных выставок. В 2020 году в Галле приступили к созданию цифрового банка данных, чтобы обеспечить доступ к информации о здешних метеоритах всем, кто увлекается астрономией. В банке данных опубликуют детальные изображения и подробные описания всех экспонатов.  

Метеориты из коллекции в Галле. Фотографии

Экспонаты университетской коллекции метеоритов в Галле
Один из метеоритов, хранящихся в Галле
Железные метеориты из коллекции в Галле
Железный метеорит, Галле

На территории Германии за всю историю научных исследований было найдено немногим более полусотни метеоритов. 35 из них наблюдались во время падения. В Саксонии-Анхальт последний нашли во времена ГДР в 1985 году. Сейчас он хранится в берлинском Музее естествознания.

Сколько стоит метеорит

В свою очередь, один из последних случаев в Германии 2002 года - метеорит, найденный в окрестностях замка Нойшванштайн, - стал предметом судебного разбирательства в Баварии. Суд постановил, что метеориты в юридическом плане следует рассматривать также, как клады, а в этой федеральной земле нашедшему клад полагается вознаграждение. Власти Баварии так и поступили. Кстати, как отмечают специалисты из Галле, за метеориты, возникшие на Марсе или Луне, частные коллекционеры готовы платить от 800 до 1000 евро за грамм, однако иногда грамм стоит всего один евро.

Особый интерес для ученых сейчас представляют микрометеориты размером от 0,2 до 0,3 миллиметра. Уже упоминавшийся Музей естествознания в Берлине даже проводит специальные курсы для астрономов-любителей, чтобы научить их различать такие космические песчинки под микроскопом - среди пыли, собранной на городских крышах. 

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  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В Гамбургском планетарии также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу, то есть еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.geo.uni-halle.de

Институт геологии и географии Галле-Виттенбергского университета

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