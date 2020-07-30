Сколько метеоритов падает на Германию (фото)

Галле • Университетская коллекция метеоритов в восточногерманском городе Галле (Саксония-Анхальт) является одной из старейших в Германии. Она была заложена в 1866 году и состоит сейчас из более чем 130 экспонатов - метеоритов, найденных не только в Германии, но и других странах мира: в России, Австралии, Канаде, США и Чили. Среди них есть, например, метеорит 1822 года из чилийской пустыни Атакама. Многие были переданы в Галле теми, кто их обнаружил. Большинство экспонатов коллекции являются своего рода свидетелями зарождения Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Раньше метеориты лежали в обычной витрине прямо в институтском коридоре, но позже, чтобы обеспечить сохранность, были все же убраны под замок. Они используются для учебных и научных целей, а также предоставляются в качестве экспонатов для временных выставок. В 2020 году в Галле приступили к созданию цифрового банка данных, чтобы обеспечить доступ к информации о здешних метеоритах всем, кто увлекается астрономией. В банке данных опубликуют детальные изображения и подробные описания всех экспонатов.

Метеориты из коллекции в Галле. Фотографии

На территории Германии за всю историю научных исследований было найдено немногим более полусотни метеоритов. 35 из них наблюдались во время падения. В Саксонии-Анхальт последний нашли во времена ГДР в 1985 году. Сейчас он хранится в берлинском Музее естествознания.

Сколько стоит метеорит

В свою очередь, один из последних случаев в Германии 2002 года - метеорит, найденный в окрестностях замка Нойшванштайн, - стал предметом судебного разбирательства в Баварии. Суд постановил, что метеориты в юридическом плане следует рассматривать также, как клады, а в этой федеральной земле нашедшему клад полагается вознаграждение. Власти Баварии так и поступили. Кстати, как отмечают специалисты из Галле, за метеориты, возникшие на Марсе или Луне, частные коллекционеры готовы платить от 800 до 1000 евро за грамм, однако иногда грамм стоит всего один евро.

Особый интерес для ученых сейчас представляют микрометеориты размером от 0,2 до 0,3 миллиметра. Уже упоминавшийся Музей естествознания в Берлине даже проводит специальные курсы для астрономов-любителей, чтобы научить их различать такие космические песчинки под микроскопом - среди пыли, собранной на городских крышах.

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