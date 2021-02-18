Зонд NASA совершил успешную посадку на Марсе

Межпланетный аппарат Perseverance ("Настойчивость") американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил успешную посадку на Марсе в четверг, 18 февраля, около 21.56 по центральноевропейскому времени (полночь по Москве).

Самый большой и наиболее технически сложный зонд из всех, которые NASA когда-либо отправляло на Марс, стал девятым космическим аппаратом, опустившимся на поверхность Красной планеты. Впервые в истории вместе с ним отправили специально разработанный марсианский вертолет.

Космический зонд вошел в верхние слои атмосферы примерно в 21.49 (время - центральноевропейское) на скорости более 20 000 км/ч. Спустя несколько минут парашют и включившиеся тормозные двигатели замедлили аппарат примерно до 3 км/ч. Затем включилась технология "Небесный кран" (Sky Crane), спустившая "Персеверанс" на нейлоновых тросах на поверхность планеты.

Марсоход Perseverance и первый в мире марсианский вертолет Ingenuity

Как и планировалось, марсоход "Настойчивость" совершил посадку у кратера Езеро в регионе под названием равнина Исиды. Эту местность часто посещают американские зонды, в том числе и марсоход "Кьюриозити", который до сих пор активен, однако сейчас отдалился от равнины на 3700 км - к кратеру Гейла.

Важнейшие миссии: поиски жизни и запуск марсианского вертолета

В рамках миссии NASA "Марс 2020" "Настойчивость" будет искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты. Зонд также будет собирать камни и образцы почвы и помещать их в контейнеры, которые, как планируется, будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет.

Зонд NASA за несколько минут до входа в марсианскую атмосферу

Также на Марс прибыл специально сконструированный вертолет Ingenuity ("Изобретательность"), прикрепленный к корпусу зонда. Это экспериментальное устройство NASA хочет использовать, чтобы изучить возможности взлета и посадки в условиях марсианской атмосферы. Важность эксперимента заключается в том, что атмосфера на Марсе гораздо более разрежена, чем на Земле, и это может влиять на требуемые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей.

Насколько успешным будет такой полет, сейчас почти не имеет значения: что бы ни случилось, впервые одна из космических держав испытает полет "в другом мире", как выразились в Американском космическом агентстве. Однако такие испытательные полеты могут проложить путь к будущим миссиям - уже с астронавтами, которые смогут отправиться на Марс и вернуться. Даже если подобные миссии станут возможны лишь спустя много лет.

Марсианские миссии ОАЭ и Китая

В июле 2020 года сразу три страны отправили к Марсу межпланетные космические зонды: помимо американцев это сделали Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Однако, в отличие от американской, миссии ОАЭ и Китая нацелены на работу на орбите Красной планеты, хотя китайская "Тяньвэнь-1" тоже попытается сесть на Марс этой весной.

Новая миссия NASA может стать первым шагом к отправке людей на Марс.

В марсианской миссии ОАЭ задействован спутник "Надежда" (Al-Amal, Hope). Он первым из трех зондов вышел на орбиту планеты 9 февраля 2021 года. Спутник будет два года проводить испытания на различных высотах. Его цель - предоставить мировому научному сообществу первое полное описание марсианской атмосферы.

10 февраля 2021 года на орбиту Марса вышел и китайский аппарат "Тяньвэнь-1", который тоже будет изучать марсианскую атмосферу. Спустя три месяца он должен будет совершить посадку на поверхности Марса и, таким образом, стать первым китайским марсоходом в истории. Как и американский Perseverance, китайский зонд будет искать признаки жизни и необходимую для нее воду под поверхностью планеты.

Космическая гонка с Китаем

Некоторые страны и организации выразили интерес к сотрудничеству с Китаем в рамках его исследовательских космических программ. Так, в начале февраля в российской госкорпорации "Роскосмос" заявили, что обсуждают с Пекином создание совместной лунной станции.

Запуск миссии "Тяньвэнь-1" на Марс в Китае, 23 июля 2020 года

Амбициозные планы КНР вызывают опасения в кругах экспертов, говорящих о новой космической гонке, в которой Китай может стать главным конкурентом для космических держав. Прежде всего - для США и Европы, сотрудничающих в рамках новой лунной программы "Артемида", которая предусматривает размещение баз на поверхности Луны и на ее орбите.

Россия в начале февраля отказалась от участия в этой программе. У России "есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых", написал тогда в своем Telegram-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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