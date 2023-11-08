"Скидок" на войну не будет? Эксперты о пути Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Немецкие эксперты предупреждают, что путь будет сложным - не только из-за войны. На что может рассчитывать Киев, а на что - нет?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала этот день "историческим". Возглавляемый ею исполнительный орган ЕС в среду, 8 ноября, рекомендовал начать с Украиной и Молдовой формальный процесс переговоров о вступлении. Среди условий для Киева - выполнение еще ряда реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, защиты прав меньшинств и ограничения власти олигархов. Теперь решение должны принять главы стран ЕС на саммите в декабре.

Венгрия не возражает?

Опрошенные DW немецкие эксперты исходят из того, что решение, вероятно, будет положительным, хотя некоторые страны, например, Венгрия, намекнули на возможные возражения. Глава брюссельского представительства немецкого фонда "Наука и политика" (SWP) Андре Хертель (Andre Härtel) настроен оптимистично. Он полагает, что Венгрия может дать "зеленый свет" Украине, исходя из принципа - лучше поддержать расширение, чем углубление политической интеграции.

Премьер Венгрии Виктор Орбан (слева) с коллегой из Словакии Робертом Фицо, октябрь 2023 года Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

На этом оптимизм эксперта заканчивается. Хертель указывает на ряд проблем, с которыми столкнется Украина на пути к полноценному в членству в ЕС. "У нас есть относительно плохой пример стран Западных Балкан и Турции, которые, получив статус кандидатов, годами и десятилетиями ждут в так называемой "комнате ожидания" и не движутся с места", - говорит Хертель. Он не исключает, что Украина может повторить их судьбу и указывает на размеры страны, советское наследие, слабые институции, высокий уровень коррупции.

Будет ли "скидка" на войну?

И, конечно, на войну России против Украины. Ее Хертель называет главной причиной, которая может затормозить путь Украины в Евросоюз. "ЕС пока не придумал, как объединить войну и расширение, - констатирует эксперт. - Нет ответа на вопрос, как страна, которой нужно много ресурсов для отражения нападения, будет параллельно реализовывать целый свод документов и норм, составляющих юридическую основу ЕС, да еще и в такие короткие сроки". Ранее глава совета ЕС Шарль Мишель называл 2030 год как дату возможного вступления Украины.

Пойдет ли ЕС на уступки Киеву, сделает ли "скидку" на войну и ее последствия? "Что будет если война закончится, а геополитическое давление ослабнет - утратит ли тогда ЕС свой энтузиазм к расширению?" - спрашивает Хертель. Ответа нет, эксперт в "скидки" не верит.

Коллега Хертеля в SWP, берлинский политолог Кай-Олаф Ланг (Kai-Olaf Lang) тоже считает, что Украине "не стоит надеяться на политические "скидки". И на быстрое открытие европейских финансовых кранов для Киева уже в процессе переговоров - тоже. Некоторые суммы могут быть выделены сразу, но "они небольшие", говорит Ланг: "Большинство стран не готовы делиться пирогом до вступления (Украины в ЕС. - Ред.)". Эксперт предсказывает трудные переговоры по вопросам аграрной политики, одной из главных финансовых корзин Евросоюза. Нелегко будет и с транспортом. В качестве примера Ланг привел спор между Украиной и Польшей, которая опасается конкуренции.

Разрушения после удара российской ракеты в Одессе, 6 ноября 2023 года Фото: Nina Liashonok/REUTERS

Соглашение об ассоциации поможет Киеву

Шансы на быстрое сближение берлинский эксперт видит там, где оно уже происходит, например, в энергетической политике.

И еще тот факт, что Украина начнет переговоры не с нуля, а уже имеет действующее соглашение об ассоциации, эксперты относят в копилку положительных аспектов. На это указала в беседе с DW эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Анастасия Почумбан (Anastasia Pociumban): "Все, что связано с первой главой (на переговорах. - Ред.) - основные ценности ЕС, и Украина к этому уже готовится". Почумбан отмечает, что Киеву может помочь то, что ЕС рассматривает "помощь на послевоенное восстановление Украины как помощь своему будущему члену".

Реформа ЕС может стать одной из преград

Одним из препятствий на пути Украины в Евросоюз может стать сам ЕС. Большинство стран, в том числе Германия, сегодня склоняются к тому, что новая волна расширения, в которую попадет и Украина, возможна только после реформы самого ЕС. Одним из главных изменений называют отказ от принципа единогласного принятия решений. Считается, что если он сохранится, блокада тех или иных решений со стороны отдельных европейских стран может поставить под вопрос эффективность всего союза. Предыдущий опыт больших реформ у ЕС, скорее, негативный. Попытка модернизировать его путем принятия конституции в начале 2000-х провалилась.

Пока не ясно, как это все будет происходить на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, угрожающего ЕС нового миграционного кризиса, который, этого не исключают обозреватели, может ударить и по отношению граждан Евросоюза к Украине. В ЕС уже была озвучена идея поэтапного членства, но как эта формула может быть реализована для Украины - вопрос открытый. И таких вопросов много, но принципиальное решение, похоже, принято.

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