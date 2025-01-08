"Ситуация сложная". Курахово - подготовка к боям за Покровск

Курахово в Донецкой области оказалось под угрозой полной российской оккупации. Что будет означать для всего фронта потеря Украиной этого небольшого городка в Донбассе?

Российское министерство обороны в понедельник, 6 января, сообщило о якобы полном контроле над Курахово - некогда 18-тысячным городком на юго-западе Донецкой области. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергают эту информацию. Однако ряд военных аналитиков указывает, что в Курахово ситуация сложная и, вероятно, оно все же будет полностью оккупировано Россией.

Бои за Курахово, что в 30-ти километрах к югу от Покровска, начались в конце октября 2024 года. После потери Украиной Угледара, российские войска начали попытки окружения города. Согласно данным OSINT-аналитиков проекта Deep State, захватить восточные окраины города россиянам удалось примерно за два месяца назад. С тех пор они продвинулись с обоих флангов Курахово и понемногу продавили оборону в самом городе. В конце декабря, по данным Deep State, российская армия вошла в западные окраины, где велись ожесточенные бои в промзоне, в районе трубного завода и Кураховской ТЭС, которая из-за разрушений уже не имеет значения с точки зрения выработки электричества и тепла, а используется для удержания обороны.

ОСУВ "Хортица": РФ уничтожает все дома в Курахово

Несмотря на заявления Минобороны РФ, в генеральном штабе ВСУ не подтверждают оккупацию города. В утренней сводке за 7 января там лишь отметили: "На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного".

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица" ВСУ также опровергает полную оккупацию города. "На Кураховском направлении Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении "Хортицы", опубликованном в Telegram утром вторника, 7 января.

Разрушения в Курахово Фото: ROMAN PILIPEY/AFP

Как отметил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, армия РФ пытается уничтожить все дома в Курахово, чтобы ВСУ было негде держать оборону. "Любой дом - это укрепление. Если там просто выжженная земля, то оборону держать невозможно. Такую тактику россияне активно применяют, вероятно, еще со времен Донецкого аэропорта. И они ее применили в Курахово. Именно поэтому операция их там длится долго", - заявил Трегубов в эфире телемарафона 7 января. Несмотря на это, по его словам, украинским военным удается "держаться в западной части, на его западной окраине, в том числе удерживая теплоэлектростанцию, находящуюся в городе".

В то же время военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец утверждает, что передовые подразделения ВСУ уже полностью отошли с территории Кураховской ТЭС. "Таким образом, оборона Курахово фактически завершена... Наши передовые подразделения еще удерживают село Дачное, а также часть дороги на Янтарное", - написал он в Facebook еще 3 января.

Россияне называют Курахово "мощным укрепленным районом с развитой сетью огневых точек и подземных коммуникаций". "С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневровые возможности российских штурмовых подразделений" - говорится в заявлении российского ведомства.

Подготовка к наступлению на Покровск?

Как отмечают опрошенные DW эксперты, Курахово, расположенное на трассе Н-15 "Запорожье - Донецк", больше не имеет важного значения для логистики украинских войск. Такую роль Курахово играло во время боев возле Марьинки, Угледара, Красногоровки. Сейчас эта трасса более важна для россиян, с точки зрения продвижения дальше на запад, объясняет DW генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Но я не думаю, что они начнут движение туда раньше, чем на Покровск", - говорит он. По словам Романенко, у россиян сейчас нет сил наступать на всех фронтах. "Поэтому они концентрируют свои усилия и делают это последовательно. То есть, сам Покровск несколько месяцев назад хотели взять, но не удалось. У нас там резервы небольшие были, отбили. Тогда они сместили усилия и захватили Угледар, сейчас Курахово и выходят на Покровск", - отмечает он.

На улицах Покровска в конце ноября 2024 года Фото: Florent Vergnes/AFP

Именно Курахово - это ключ к Кураховскому выступу (ряд сел западнее Константинополя), который является южным флангом Покровска, отмечает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука. "Начинать наступательные действия на Покровск, когда не контролируется Кураховский выступ, это самоубийство. Поэтому россияне занимаются созданием условий для генеральной битвы 2025 года за Покровск, которая состоится уже после инаугурации Трампа", - предполагает он в разговоре с DW.

Оборонительный потенциал Покровска

Коваленко сомневается, что ВСУ смогут удержать Кураховский выступ. "Сейчас задача - торможение и истощение врага. В течение первого квартала 2025 года у них есть все возможности срезать Кураховский выступ. Потенциала там достаточно", - говорит эксперт. Но после этого, уверен Коваленко, россияне все же не смогут быстро захватить Покровск. "У каждого населенного пункта, по военной науке, есть свои возможности держать оборону - это рельефно-ландшафтные особенности, естественные и искусственные препятствия, застройка. Все это влияет на возможности проведения в городских условиях наступательных операций врагом. Покровск, по своим показателям, может держать оборону, как минимум, полгода", - считает он.

В то же время Коваленко отметил, что этот срок может измениться, учитывая влияние других факторов. "Мы видели, что Бахмут держал полгода оборону, Авдеевка держала оборону полгода, а Часов Яр держит оборону больше года. С другой стороны, у нас были и негативные примеры, как Очеретино. По своим показателям этот населенный пункт мог держаться где-то около трех месяцев, но оборона из-за командования и непрофессиональной ротации упала за несколько дней", - напомнил эксперт.