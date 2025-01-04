Российские войска захватили три поселка близ Покровска

По данным военного блога DeepState, россияне оккупировали населенные пункты Дачное, Новый Труд и Волково в нескольких километрах от Покровска Донецкой области.

Российские войска, продолжая наступление в Донецкой области, приблизились к городу Покровск. В пятницу, 3 января, украинский OSINT-проект DeepState обозначил как захваченные населенные пункты Дачное, Новый Труд и Волково, которые расположены 5-6 километрах южнее Покровска. Похожую картину боевых действий рисует и блог Liveuamap, в то время как в официальной сводке Генштаба ВСУ говорилось о боях за поселок Новый Труд.

Кроме того, по данным DeepState, россияне продвинулись в поселках Зеленый, Воздвиженка, Нововасильевка, а также неподалеку от Янтарного и Солнцевки.

По данным украинских военных, 3 января потери российских войск на покровском участке фронта составили более 300 человек убитыми и ранеными. Эти сведения невозможно проверить по независимым источникам.

Несмотря на большие потери, российская армия продолжает медленно продвигаться в направлении Покровска. Она прекратила попытки взять город лобовой атакой и пытается обойти его с юга. Россияне стремятся достичь административных границ Донецкой и Луганской областей, аннексированных Россией в сентябре 2022 года. Кроме того, они приближаются к административной границе Днепропетровской области, в которой за все время полномасштабного вторжения России в Украину не было наземных боев.