 SIPRI сообщил об уменьшении числа участников миротворческих миссий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2020

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Мир

SIPRI сообщил об уменьшении числа участников миротворческих миссий

В 2019 году в 61 миротворческой миссии участвовали почти 138 тысяч человек - на 4,8 процента меньше, чем годом ранее.

Митротворец ООН

В 2019 году уменьшилось число участников миротворческих миссий во всем мире, сообщил Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI). В конце прошлого года в таких миссиях участвовали 137,8 тысячи военнослужащих, полицейских и гражданских лиц, указывается в отчете SIPRI, опубликованном в среду, 27 мая. Этот показатель на 4,8 процента ниже, чем в 2018 году.

Таким образом, число участников миротворческих миссий снизилось четвертый раз подряд, что связано прежде всего с постепенным сокращением численного состава Миротворческих сил ООН ("голубых касок").

61 миротворческая миссия в 2019 году

Между тем в 2019 году во всем мире проходила 61 миротворческая миссия - на одну больше, чем годом ранее. 22 из них велись под эгидой ООН, еще 33 - под эгидой региональных организаций и международных альянсов, отмечается далее в документе.

Большинство миссий осуществлялось в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, самыми крупными из них были миротворческая миссия в Сомали под эгидой Африканского Союза, миссия ООН в Южном Судане, а также миссия НАТО Resolute Support в Афганистане.

При этом число жертв среди миротворцев снижается на протяжении последних десятилетий, указывают эксперты. "Если сравнить ситуацию с 1990-ми годами, когда во многих миссиях имелись жертвы, то сегодняшние миротворческие миссии имеют значительно меньший уровень смертности", - заявил аналитик SIPRI Жаир ван дер Лайн.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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