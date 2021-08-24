Президент ФРГ признал невыполненными некоторые цели в Афганистане

Подводя итоги военной миссии в Афганистане, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что ее достижения были неоднозначными. "Мы достигли нашей военной цели - победить тех, кто двадцать лет назад совершил из Афганистана ужасающий теракт по нашим союзникам ", - указал он в среду,13 октября, в Берлине на центральном мероприятии, посвященном окончанию миссии бундесвера на Гиндукуше.

"Но мы не достигли нашей более широкой цели - создания стабильных государственных структур в Афганистане", - признал неудачу Штайнмайер, выразив убежденность в том, что изначальной правильности миссии.

59 солдат бундесвера погибли в Афганистане

Федеральный президент особо отметил достижения более чем 150 тысяч солдат, которые были дислоцированы в Афганистане, и принесенные ими жертвы. Он почтил память 59 немецких солдат, погибших во время миссии в этой стране. "Мы в глубоком долгу перед ними", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер, обратив внимание и на то, что многие из участников миссии и сегодня борются с ее последствиями - физическими или психологическими.

Федеральный президент также призвал Германию выполнить свои обязательства по защите афганских сотрудников бундесвера, большинство из которых остались в стране из-за поспешности вывода войск и многие из которых "сегодня опасаются за свою жизнь".

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и другие политики возложили венки к мемориалу бундесвера на территории министерства обороны. Федеральный президент также пообщался с семьями погибших и военнослужащими, получившими боевые ранения.

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