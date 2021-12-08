Сербия передала РФ записи прослушки семинара российских оппозиционеров

Российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза раскритиковал действия сербских властей, которые, по сообщению СМИ, передали России записи организованного им семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Второй организатор мероприятия - бывший глава "Открытой России" Андрей Пивоваров - спустя две недели после передачи данных прослушки был задержан на борту самолета и арестован, напомнил Кара-Мурза в комментарии, опубликованном на сайте "Эхо Москвы" во вторник, 7 декабря.

Кара-Мурза сообщил об обычных политических лекциях

По словам оппозиционера, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев получил от сербов записи обычных лекций на политические темы. "Бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу (Патрушеву. - Ред.) будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше", - написал он.

Кара-Мурза также указал, что недавно в Москву вновь приезжал глава МВД Сербии Александар Вулин, а после встречи с Патрушевым стороны объявили о создании совместной рабочей группы по борьбе с цветными революциями. "Навязчивый страх обитателей Кремля перед возможными протестами хорошо известен. У нынешней же сербской власти это вообще в каком-то смысле родовая травма", - написал он, напомнив, что Вулин ранее был соратником бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, впоследствии переданного Гаагскому трибуналу.

Сербская газета Danas 4 декабря написала, что во время визита в Москву в мае 2021 года Вулин передал Патрушеву записи прослушки организованного российскими муниципальными депутатами семинара в Белграде. Записи были сделаны Агентством безопасности и информирования Сербии, указало издание.

Дело Андрея Пивоварова

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. Впоследствии стало известно, что в отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией". Поводом стал репост Пивоварова в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее. После обыска в петербургской квартире политика этапировали в Краснодар, где арестовали.

К моменту задержания Пивоваров уже не работал в "Открытой России" - 27 мая организация сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования по статье 284.1 УК РФ. В ноябре суд продлил арест оппозиционера еще на полгода. Правозащитный центр "Мемориал" включил Андрея Пивоварова в список политзаключенных.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

