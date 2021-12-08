Сербия передала РФ записи прослушки семинара российских оппозиционеров

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По данным газеты Danas, в мае сербская спецслужба передала секретарю СБ РФ Патрушеву записи семинара, проведенного в Белграде российскими оппозиционерами Владимиром Кара-Мурзой и Андреем Пивоваровым.
Российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза раскритиковал действия сербских властей, которые, по сообщению СМИ, передали России записи организованного им семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Второй организатор мероприятия - бывший глава "Открытой России" Андрей Пивоваров - спустя две недели после передачи данных прослушки был задержан на борту самолета и арестован, напомнил Кара-Мурза в комментарии, опубликованном на сайте "Эхо Москвы" во вторник, 7 декабря.
По словам оппозиционера, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев получил от сербов записи обычных лекций на политические темы. "Бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу (Патрушеву. - Ред.) будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше", - написал он.
Кара-Мурза также указал, что недавно в Москву вновь приезжал глава МВД Сербии Александар Вулин, а после встречи с Патрушевым стороны объявили о создании совместной рабочей группы по борьбе с цветными революциями. "Навязчивый страх обитателей Кремля перед возможными протестами хорошо известен. У нынешней же сербской власти это вообще в каком-то смысле родовая травма", - написал он, напомнив, что Вулин ранее был соратником бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, впоследствии переданного Гаагскому трибуналу.
Сербская газета Danas 4 декабря написала, что во время визита в Москву в мае 2021 года Вулин передал Патрушеву записи прослушки организованного российскими муниципальными депутатами семинара в Белграде. Записи были сделаны Агентством безопасности и информирования Сербии, указало издание.
Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. Впоследствии стало известно, что в отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией". Поводом стал репост Пивоварова в Facebook, сделанный им предположительно годом ранее. После обыска в петербургской квартире политика этапировали в Краснодар, где арестовали.
К моменту задержания Пивоваров уже не работал в "Открытой России" - 27 мая организация сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования по статье 284.1 УК РФ. В ноябре суд продлил арест оппозиционера еще на полгода. Правозащитный центр "Мемориал" включил Андрея Пивоварова в список политзаключенных.
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