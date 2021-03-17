 О чем говорили на форуме муниципальных депутатов в Clubhouse | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.03.2021

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Россия

О чем говорили на форуме муниципальных депутатов в Clubhouse

Виртуальный форум "Муниципальная Россия" на платформе Clubhouse посетили в десять раз больше людей, чем встречу, разогнанную полицией в Москве неделю назад.

Скриншот форума Муниципальная Россия на платформе Clubhouse

"Объединенные демократы" в воскресенье, 21 марта, все-таки провели форум муниципальных депутатов. Из-за пристального внимания к ним полиции встреча прошла онлайн - на платформе Clubhouse. На прошлых выходных сотрудники МВД разогнали этот же съезд, но проходивший в очном формате в одной из московских гостиниц. Но если неделю назад в российскую столицу съехались около двухсот депутатов, то в новом формате форум посетили 2,5 тысячи человек.

В прошлую субботу полицейские прервали форум "Муниципальная Россия" на словах Евгения Ройзмана о допустимых нападках на власть в ходе предвыборной кампании. "На дороге к власти не надо жечь мосты, потому что с этими людьми придется работать, - наставлял экс-мэр Екатеринбурга. - Если вы зайдете во власть, то встретите там тех же людей, с которыми учились в институтах и ходили на тренировки".

Модератор первой дискуссии Тимур Олевский уточнил у Ройзмана, не поменялось ли его мнение после разгона форума. "Первое правило политической борьбы - дебилам не надо мешать. Они сами все сделают, - ответил политик. - Об этом форуме узнала вся страна, это было невероятное событие в топе повестки".

На форуме Муниципальная Россия в Москве, 13 марта 2021 г.

Спикеры на форуме в Clubhouse были те же, что и неделю назад на очной встрече

Спикеры на съезде в Clubhouse были те же, что и на очной встрече: Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина и другие. Темы тоже остались прежними. За день "Объединенные демократы" провели три сессии. Они обсудили общее положение муниципальных депутатов в России, региональные инициативы и предстоящие выборы.

Три сценария для выборов в Госдуму

Кампания по выборам в Госдуму и местные парламенты, которые пройдут 19 сентября, будет непростой, ожидают участники форума. Политолог Александр Кынев сослался на доклад фонда "Петербургская политика", где описаны три сценария развития событий в ближайшее время.

Первый называется "Крепость" - закручивание гаек и попытка любым путем добиться конституционного большинства для "Единой России". Второй - сценарий ускользающего большинства, когда большинство есть, но не конституционное, как на выборах 2011 года. Третий сценарий предполагает отсутствие большинства. В таком случае "Единой России" нужны будут партнеры из малых фракций.

По словам Кынева, силовики сейчас реализуют жесткий сценарий. "Все, кто не вписываются в их видение управления государством, воспринимаются как враги и подлежат полному уничтожению, - говорит политолог. - Для них нет разницы, сторонник ты Навального или оппозиционный активист в регионе". В то же время администрация президента реализует более умеренный сценарий, считает Кынев.

Яшин и Юнеман готовятся к выборам

Глава муниципального совета столичного округа Красносельский Илья Яшин ожидает, что события будут развиваться по аналогии со скандальной кампанией в Мосгордуму. "Очевидно, что власть будет жестко фильтровать кандидатов, которые могут представлять хоть какую-то опасность", - заявил политик. Впрочем, жесткий подход, по мнению Яшина, может привести к мобилизации избирателей на поддержку противников ЕР на выборах. В первую очередь, партии КПРФ - как "партии второго выбора".

Илья Яшин

Илья Яшин

Тем не менее Илья Яшин не исключает, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы. Для этого ему придется собирать подписи, потому что выдвигаться от партии "Яблоко" он не хочет "в силу специфики этой партии". "Оценив свои возможности и объективные условия, весной приму решение, как я буду выстраивать свою предвыборную стратегию", - рассказал Яшин о своих планах.

Другой известный московский политик - Роман Юнеман уже решил, что пойдет на выборы по подписям. Он уже начал искать людей, которые будут собирать подписи в его поддержку. Выборы в Мосгордуму 2019 года Юнеман проиграл из-за результатов электронного голосования, поэтому сейчас он предложил участникам форума стратегию работы с ним.

Стратегия работы с электронным голосованием

Во-первых, считает он, следует отправить в рабочие группы по электронному голосованию "своих" людей, "чтобы получить как можно больше доказательств, если результаты перепишут". Во-вторых, он предлагает убеждать работников бюджетных учреждений, чтобы они отказывались голосовать по принуждению. Электронное голосование, по его словам, позволяет работодателю контролировать, как голосуют бюджетники.

Организатор форума Андрей Пивоваров сообщил, что планирует продолжать работу "Объединенных демократов" и в офлайне, и предостерег власти от давления на независимых политиков. "Наш принципиальный посыл власти заключается в том, что, зачищая пространство даже на муниципальном уровне, она выжигает самый плодородный слой, - передал DW слова Пивоварова пресс-секретарь "Открытки". - Людей, которые могли бы, получив опыт на низовом уровне, стать локомотивом развития. Если выжечь их, не останется никого, и общество будет отброшено в развитии ещё на поколение".

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