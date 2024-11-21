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СДПГ снова выдвинет Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ

Александра Иванова
21 ноября 2024 г.

Действующий канцлер ФРГ 25 ноября будет утвержден кандидатом Социал-демократической партии Германии на пост главы правительства на досрочных выборах в бундестаг.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус, 13 ноября 2024 года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Германии Борис ПисториусФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет кандидатом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на пост главы правительства на досрочных выборах в бундестаг, намеченных на начало 2025 года. Такое заявление сделал председатель партии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) вечером в четверг, 21 ноября, в Берлине.

"Мы сейчас быстро все проясним в органах (руководства партии СДПГ. - Ред.) - в понедельник (25 ноября. - Ред.), - цитирует Клингбайля агентство dpa. - Мы хотим вступить в следующую предвыборную борьбу вместе с Олафом Шольцем".

Отказ главы Минобороны Писториуса баллотироваться в канцлеры

Ранее 21 ноября однопартиец Олафа Шольца - министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) - заявил, чтоне будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ. Его обращение опубликовано на странице Социал-демократической партии Германии в соцсети Х.

Писториус пояснил, что решение не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера принял полностью сам. В борьбе за этот пост он поддержал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Олаф Шольц - сильный канцлер, и он правильный кандидат на пост канцлера", - пояснил министр обороны ФРГ и добавил, что Шольц, по его мнению, "выступает за разум и благоразумие", что особенно важно в такие кризисные времена, как сейчас.

Распад правящей коалиции в Германии

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

Досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых должны быть сформировано новое правительство страны, пройдут в Германии 23 февраля 2025 года.

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