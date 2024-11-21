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Борис Писториус не собирается баллотироваться в канцлеры

Алексей Волошинов
21 ноября 2024 г.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не собирается претендовать на должность канцлера от СДПГ и поддержал кандидатуру действующего главы правительства Олафа Шольца на этот пост.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус (фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что не будет претендовать на пост канцлера ФРГ. Его обращение опубликовано на странице социал-демократической партии (СДПГ) в соцсети Х в четверг, 21 ноября.

Писториус пояснил, что решение не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера принял полностью сам. В борьбе за это место он поддержал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Олаф Шольц - сильный канцлер, и он правильный кандидат на пост канцлера", - пояснил он и добавил, что Шольц, по его мнению, "выступает за разум и благоразумие", что особенно важно в такие кризисные времена, как сейчас.

Как сообщает агентство dpa, кандидатура Шольца на пост канцлера от СДПГ будет выдвинута на заседании партийного руководства в понедельник, 25 ноября.

Споры о кандидатуре канцлера в партии СДПГ

Как писали СМИ, внутри правящей социал-демократической партии в ноябре имела место дискуссия вокруг кандидатуры канцлера на досрочных выборах в бундестаг, которые запланированы на 23 февраля 2025 года. Олаф Шольц заявил о намерении снова возглавить правительство ФРГ первым. Однако позднее Борис Писториус не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о своих канцлерских амбициях.

Проведенный внутри партии опрос Deutschlandtrend при этом показал, что подходящим кандидатом в канцлеры Шольца считают лишь 45% его однопартийцев. 47% придерживаются противоположного мнения. Одновременно с этим, по данным опроса института Insa для таблоида Bild, Борис Писториус - самый популярный политик Германии, в то время как Олаф Шольц лишь замыкает двадцатку рейтинга.

За два месяца до досрочных выборов в бундестаг рейтинг правящей СДПГ находится в районе отметки в 15%. По данным соцопросов, на данный момент она может претендовать на третью по размеру фракцию в парламенте после консервативного блока ХДС/ХСС и правопопулистской"Альтернативы для Германии".

Распад правительственной коалиции в Германии

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

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