Борис Писториус не собирается баллотироваться в канцлеры

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не собирается претендовать на должность канцлера от СДПГ и поддержал кандидатуру действующего главы правительства Олафа Шольца на этот пост.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что не будет претендовать на пост канцлера ФРГ. Его обращение опубликовано на странице социал-демократической партии (СДПГ) в соцсети Х в четверг, 21 ноября.

Писториус пояснил, что решение не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера принял полностью сам. В борьбе за это место он поддержал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Олаф Шольц - сильный канцлер, и он правильный кандидат на пост канцлера", - пояснил он и добавил, что Шольц, по его мнению, "выступает за разум и благоразумие", что особенно важно в такие кризисные времена, как сейчас.

Как сообщает агентство dpa, кандидатура Шольца на пост канцлера от СДПГ будет выдвинута на заседании партийного руководства в понедельник, 25 ноября.

Споры о кандидатуре канцлера в партии СДПГ

Как писали СМИ, внутри правящей социал-демократической партии в ноябре имела место дискуссия вокруг кандидатуры канцлера на досрочных выборах в бундестаг, которые запланированы на 23 февраля 2025 года. Олаф Шольц заявил о намерении снова возглавить правительство ФРГ первым. Однако позднее Борис Писториус не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о своих канцлерских амбициях.

Проведенный внутри партии опрос Deutschlandtrend при этом показал, что подходящим кандидатом в канцлеры Шольца считают лишь 45% его однопартийцев. 47% придерживаются противоположного мнения. Одновременно с этим, по данным опроса института Insa для таблоида Bild, Борис Писториус - самый популярный политик Германии, в то время как Олаф Шольц лишь замыкает двадцатку рейтинга.

За два месяца до досрочных выборов в бундестаг рейтинг правящей СДПГ находится в районе отметки в 15%. По данным соцопросов, на данный момент она может претендовать на третью по размеру фракцию в парламенте после консервативного блока ХДС/ХСС и правопопулистской"Альтернативы для Германии".

Распад правительственной коалиции в Германии

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.