СБУ: В Запорожской области уничтожен грузовой поезд РФ

Служба безопасности Украины совместно с ГУР и ВСУ уничтожили российский поезд с топливом в ходе "многоэтапной спецоперации" в оккупированной части Запорожской области.

Бойцы Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военными из оперативно-стратегической группировки "Таврия", Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), Сил специальных операций ВСУ и Сил беспилотных систем уничтожили российский грузовой поезд, состоящий из 40 вагонов-цистерн с топливом. О "многоэтапной операции" в оккупированной части Запорожской области сообщили DW источники в СБУ в воскресенье, 15 декабря.

В результате операции, проведенной 14 декабря, была временно выведена из строя "важная железнодорожная ветка" РФ, по которой перевозят топливо из аннексированного Крыма на оккупированные территории Запорожской области, утверждают в спецслужбе.

Как отмечает издание "Украинская правда" со ссылкой на СБУ, сначала украинские военные взорвали пути во время движения российского поезда рядом с селом Алексеевка Бильмацкого района, затем начали атаковать поезд дронами, а после этого ударили по крайним вагонам из американской РСЗО HIMARS.

Взрыв на железной дороге в Ульяновске

Главное управление разведки 15 декабря также заявило о подрыве участка железной дороги в российском Ульяновске. Как следует из опубликованного ГУР видео , в результате взрыва, произошедшего 14 декабря, был поврежден железнодорожный мост. В спецслужбе уточнили, что атакованный мост находится близ реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

В результате, как утверждается, "военная логистика оккупационной армии РФ в очередной раз усложнилась". При этом из сообщения неясно, кто именно подорвал железнодорожное полотно. Независимых подтверждений информации украинской разведки пока нет.

Ульяновск расположен примерно в 800 км к востоку от Москвы. В официальном Telegram-канале правительства Ульяновской области опровергли подрыв железнодорожного полотна и назвали эту информацию "фейком".