 В Казахстане поменяли замки. Ультиматум России к НАТО. Фокусы для народа - ″Заповедник″, выпуск 200, 16.01.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.01.2022

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В Казахстане поменяли замки. Ультиматум России к НАТО. Фокусы для народа - "Заповедник", выпуск 200, 16.01.22

Фильм-катастрофа о политической "стабильности" в Казахстане. Песня с инструкцией к урегулированию отношений между Россией и НАТО. Политический балаган и его участники с новыми фокусами для людей. Смотрите в 200-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 13:28

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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