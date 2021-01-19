Санкции против "Северного потока - 2": финальная битва под водой

США впервые применят санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Они затронут судно-трубоукладчик "Фортуна". Сергей Елкин о незримой борьбе на дне Балтийского моря.
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Попытка прикрыть механизм для обхода санкций США модным названием "Защита климата и экологии" вызвала в ФРГ бурную критику и ударила бумерангом по немецким социал-демократам.
Оператор газопровода отложил работы на неопределенный срок, хотя все разрешения получены. Из-за выборов в ФРГ у "Газпрома" закрывается окно возможностей, считает Андрей Гурков.