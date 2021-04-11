В Европарламенте призывают к жестким санкциям против Кремля из-за Украины

Ответом на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной должны быть жесткие санкции - такие, как заморозка счетов российских олигархов или отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. Такое мнение высказал глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в воскресенье, 11 апреля.

Все эти меры должны быть реализуемы, если Москва "продолжит курс опасных провокаций", подчеркнул политик, являющийся также зампредседателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), в рядах которой состоит и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) . Другим возможным рычагом давления на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток - 2", строительство которого еще не завершено. "Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.

В начале марта в интервью журналу Der Spiegel Манфред Вебер уже высказывал мнение о том, что "Северный поток - 2" "не отвечает европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, которая ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов".

Возможный ответ Запада на эскалацию в Донбассе

С точки зрения евродепутата, Евросоюз и США должны показать Кремлю, "что ожидает российское руководство, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска". Ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть "сильным и недвусмысленным", заявил Вебер.

То же касается возможной реакции ЕС на ситуацию вокруг критика Кремля Алексея Навального, ухудшение здоровья которого, судя по всему, стало результатом преднамеренных действий российского руководства, отметил глава фракции EVP в Европарламенте. "Время дозированных санкций прошло", - резюмировал Вебер.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность стягиванием Москвой вооруженных сил к границе с Украиной.

8 апреля США обсудили эту тему на онлайн-совещании с партнерами по НАТО. При этом члены альянса "подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины".

Ранее, 4 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещение российских ВС у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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