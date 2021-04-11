В Европарламенте призывают к жестким санкциям против Кремля из-за Украины

Ответом на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной должны быть жесткие санкции - такие, как заморозка счетов российских олигархов или отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. Такое мнение высказал глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в воскресенье, 11 апреля.
Все эти меры должны быть реализуемы, если Москва "продолжит курс опасных провокаций", подчеркнул политик, являющийся также зампредседателя партии Христианско-демократический союз (ХДС), в рядах которой состоит и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) . Другим возможным рычагом давления на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток - 2", строительство которого еще не завершено. "Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.
В начале марта в интервью журналу Der Spiegel Манфред Вебер уже высказывал мнение о том, что "Северный поток - 2" "не отвечает европейским интересам", поскольку он "экономически стабилизирует систему Путина, которая ведет масштабную деятельность против Евросоюза и его членов".
Возможный ответ Запада на эскалацию в Донбассе
С точки зрения евродепутата, Евросоюз и США должны показать Кремлю, "что ожидает российское руководство, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска". Ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть "сильным и недвусмысленным", заявил Вебер.
То же касается возможной реакции ЕС на ситуацию вокруг критика Кремля Алексея Навального, ухудшение здоровья которого, судя по всему, стало результатом преднамеренных действий российского руководства, отметил глава фракции EVP в Европарламенте. "Время дозированных санкций прошло", - резюмировал Вебер.
Российские войска на границе с Украиной
В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность стягиванием Москвой вооруженных сил к границе с Украиной.
8 апреля США обсудили эту тему на онлайн-совещании с партнерами по НАТО. При этом члены альянса "подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины".
Ранее, 4 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещение российских ВС у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Смотрите также:
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Переговоры за закрытыми дверями
Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Встреча контактной группы
В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Война нервов
Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
В ожидании результатов
На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Разногласия между Россией и Украиной
После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Сепаратисты отказались подписывать соглашение
Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Стороны пришли к согласию
В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда
В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.
Автор: Ирина Шпаковская