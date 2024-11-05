Самые счастливые немцы живут в Гамбурге. А самые несчастные?

По сравнению с 2023 годом, общая удовлетворенность жизнью у немцев выросла на 0,14 балла и достигла 7,06 балла из 10 возможных, хотя пока этот показатель еще не достиг допандемийного уровня.

"Германия снова на пути к счастью, - считает Бернд Раффельхюшен (Bernd Raffelhüschen), научный руководитель исследования благополучия немцев для "Атласа счастья", которое регулярно проводится лотереей "Süddeutsche Klassenlotterie" в сотрудничестве с университетом Фрайбурга. - Мы в значительной степени преодолели последствия короны, также в прошлом осталось негативное влияние инфляции".

Самые счастливые жители Германии - кто они?

По данным "Атласа счастья - 2024" ("Glücksatlas"), самые счастливые люди живут в свободном ганзейском городе Гамбурге, который является одновременно федеральной землей на севере ФРГ. Его жители достигли 7,38 балла по шкале удовлетворенности, которая идет от "0" (совсем плохо) до "10" (полностью удовлетворен) баллов. Этот важный экономический регион населяют 1,89 миллиона человек.

Возможно, фактором, повлиявшим на то, что гамбуржцы чувствуют себя так хорошо, стал тот факт, что именно в этой федеральной земле в 2024 году зафиксированы самые высокие зарплаты. По последним данным платформы finanz.de, в Гамбурге в среднем получают 50 тысяч евро в год. Кроме того, этот мегаполис считается одним из лучших в плане здравоохранения и качества школьного образования.

Гамбург потеснил в этом году с первого места федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн, которая являлась самым счастливым регионом ФРГ последние четыре года. Также на втором месте оказалась Бавария. У нее, как и у земли Шлезвиг-Гольштейн, - по 7,23 балла.

Самые нижние места в рейтинге счастья занимают федеральные земли Саар - 6,73 балла, Берлин - 6,63 балла, который уже третий раз подряд находится на предпоследнем месте, и Мекленбург - Передняя Померания - 6,17 балла, что на 1,21 балла меньше, чем у победившего Гамбурга.

Согласно исследованию, заметен разрыв между восточной и западной Германией. "В 2024 году федеральные земли западной Германии снова доминируют в верхней трети рейтинга, в то время как земли восточной Германии находятся в середине или внизу", - говорится в комментариях к рейтингу. В 2021 году этой разницы практически не было. Исследователи предполагают, что причиной различий является, в том числе, более быстрое старение населения на востоке и ухудшения в такой важной области, как здравоохранение.

Семейное благополучие возвращается не так быстро, как хотелось бы

Локдауны сильно ударили по всем, но особенно пострадали одинокие люди, подростки и молодежь, а также работающие матери. Согласно "Атласу счастья", этим категориям населения особенно заметны положительные изменения. Однако многие до сих пор ощущают на себе негативные последствия кризисных лет. И одна из главных причин - возросшая стоимость жизни.

Чем объясняется то, что, несмотря на нестабильную политическую ситуацию и происходящие в мире войны, опрошенные немцы чувствуют себя в целом более удовлетворительно? Как пояснил прессе Бернд Раффельхюшен: "Люди обычно бывают больше недовольны правительством, чем своей личной жизнью". Это и отразилось в их ответах исследователям.

"Атлас счастья 2024" был составлен на основе данных, полученных в результате 12 ежемесячных опросов более чем 12 тысяч жителей Германии старше 16 лет, которые были проведены в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, а также двух специальных опросов.

Чтобы узнать об удовлетворенности работой, доходами, семейным благополучием и здоровьем, с февраля по апрель 2024 года было также опрошено в общей сложности 3161 человек.

"Политические кризисы влияют на удовлетворенность личной жизнью только тогда, когда они напрямую влияют на повседневную жизнь", - считает руководитель исследования. В период пандемии заметно упала удовлетворенность людей своими доходами, но сейчас они снова подросли, при этом цены на энергоносители и уровень инфляции снизились. Для личного счастья, по мнению Раффельхюшена, решающее значение имеют несколько факторов: "Здоровье, деньги, общество и генетическая предрасположенность являются настоящими движущими силами счастья". В частности, что касается денег, то в целом удовлетворенность в Германии значительно возросла, по мнению исследователей, не в последнюю очередь благодаря росту заработной платы во многих отраслях. Не исключено, что именно это стало одним из главных факторов того, что уровень удовлетворения жизнью у немцев сегодня почти приблизился к своему допандемийному максимуму.