 Саммит ″Восточного партнерства″: кресло представителя Беларуси будет пустовать | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.12.2021

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Европа

Саммит "Восточного партнерства": кресло представителя Беларуси будет пустовать

После двух лет отсрочек ЕС проводит 15 декабря шестой саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе. Как Евросоюз пытается вдохнуть жизнь в инициативу и чего ждать от встречи - у DW.

Флаги ЕС и программы Восточное партнерство

Флаги ЕС и программы "Восточное партнерство"

Уже год "Восточное партнерство" (ВП) работает практически вхолостую. Конкретное наполнение этой инициативы ЕС - 20 проектов до 2020 года - было предусмотрено до конца прошлого года. Договориться о новых целях постоянно мешали разные обстоятельства - саммит ВП не удалось провести ни в 2019, ни в 2020 году .

Проведут шестой саммит "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе. На него соберутся президенты и премьеры 27 стран ЕС и пяти из шести стран ВП: Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана и Армении. Беларусь на встрече представлена не будет.

Сближение с Евросоюзом без перспективы членства

Цель "Восточного партнерства" состоит в углублении связей шести постсоветских стран с Евросоюзом. В логике Брюсселя ВП является частью политики соседства, а не политики расширения: инициатива не предусматривает перспективы членства в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Владимир Зеленский. Киев не в восторге от содержания программы "Восточное партнерство".

Из-за этого, например, украинские власти при президенте Владимире Зеленском не скрывают своего скептического отношения к "Восточному партнерству". В июне 2020 года Зеленский открыто заявил лидерам ЕС, что эта инициатива могла бы быть полезной Украине, если бы приближала ее к членству.

Тбилиси придерживается схожей позиции. Во время визита в Брюссель в конце ноября премьеры Украины и Грузии Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили заявили о желании своих стран двигаться к членству. В Евросоюзе, однако, пока нет консенсуса, необходимого для предоставления этим странам перспективы членства . Следует отметить, что слабый интерес к дальнейшему расширению ЕС проявляет не только в отношении Украины или Грузии, но и стран Западных Балкан, перспектива членства которых вроде бы давно признана.

Саммит ВП, судя по всему, ограничится программой-минимумом в отношении европейской перспективы, а именно, подтвердит "европейские стремления" и "европейский выбор" Украины, Грузии и Молдовы, что и записано в их соглашениях об ассоциации с ЕС. Как заявил корреспонденту DW один из высокопоставленных чиновников ЕС, он ожидает, что декларация саммита 15 декабря будет содержать такое подтверждение. "Мы признаем выбор партнеров и уважаем его", - добавил источник.

Беларусь на саммите "Восточного партнерства"

В этом году ВП столкнулось с несколькими испытаниями. Одно из них - решение властей Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве". Евросоюз, со своей стороны, еще до этого заморозил сотрудничество на политическом уровне с режимом Александра Лукашенко. Так что, в отличие от саммита 2017 года , в этот раз приглашение в Минск из Брюсселя даже не посылали.

Светлана Тихановская в Брюсселе с Жозепом Боррелем и Шарлем Мишелем

Светлану Тихановскую тепло принимают в Брюсселе, но на саммит "Восточного партнерства" (пока) не приглашают

Вместе с тем ЕС не откликнулся и на призывы пригласить в Брюссель главную соперницу Лукашенко на выборах 2020 года Светлану Тихановскую, ведь саммит - только для официальных лиц. Тем не менее, символично Беларусь все же будет присутствовать: для нее на саммите оставят пустое кресло.

Но и Тихановскую в Брюсселе не оставили уж совсем без внимания. 12 декабря руководство ЕС и ряд министров иностранных дел стран Евросоюза провели встречу с ней и другими представителями белорусской оппозиции. "Я надеюсь, что на нашем следующем саммите это кресло будет занимать демократически избранный представитель Беларуси", - заявил на встрече глава Европейского совета Шарль Мишель.

А Еврокомиссия в тот же день объявила о выделении дополнительных 30 млн евро для поддержки независимых СМИ в Беларуси, обменов для студентов и ученых, уехавших из страны предпринимателей, деятелей культуры и искусства. Напомним, что с августа 2020 года ЕС выделил около 35 млн евро на поддержку белорусского гражданского общества.

"Восточное партнерство" под угрозой развала?

После победы Майи Санду на президентских и ее партии на парламентских выборах в Молдове власть во всех трех странах с соглашениями об ассоциации стала проевропейской . Очень быстро Украина, Грузия и Молдова сформировали "Ассоциированное трио", чтобы ускорить интеграцию с ЕС. В руководстве трех стран подчеркивают, что новой инициативой не пытаются развалить ВП.

Страны Восточного партнерства. Беларусь временно исключена

Страны "Восточного партнерства". Беларусь временно исключена

Тем не менее, в ЕС осторожно отнеслись к формату "трио", опасаясь, что оно может подорвать ВП . При этом в Брюсселе понимают кардинальную разницу интересов шести стран инициативы. "Ясно, что важно быть в состоянии ответить на амбиции и мотивацию (стран трио. - Ред.), идти дальше и углублять сотрудничество", - заявил DW другой высокопоставленный чиновник ЕС.

Брюссельское решение - ВП соединяет принципы инклюзивности и дифференциации. Иными словами, в рамках инициативы удерживают все шесть стран, но уровень сотрудничества с ними разный. Зависит он от желания каждого партнера - ничего никому не навязывают.

Почему ЕС так хочет сохранить "Восточное партнерство" со всеми шестью странами? В Брюсселе надеются, что Армения, Азербайджан и Беларусь в будущем захотят теснее сотрудничать с ЕС. "Мы держим двери открытыми для тех, кто может захотеть повысить уровень сотрудничества", - отмечает один из чиновников ЕС. Источник подчеркивает, что для белорусской демократической оппозиции очень важно видеть возможность полноценного возвращения в "Восточное партнерство".

Экономический и инвестиционный план ЕС для "Восточного партнерства"

Свое желание сохранить ВП Евросоюз подкрепляет одним из самых действенных инструментов - деньгами. Речь идет об экономическом и инвестиционном плане для "Восточного партнерства", предложенном Еврокомиссией в июле. ЕС готов профинансировать его в размере 2,3 млрд евро. Это будут грантовые средства, рассчитанные на период до 2027 года. С их помощью в Брюсселе хотят привлечь до 17 млрд евро инвестиций. Идея состоит в том, что европейская поддержка и гарантии станут достаточным основанием для частных инвесторов участвовать в проектах.

Эти 2,3 млрд евро будут разделены на две части. В рамках первой для каждой страны будут предусмотрены четкие объемы финансирования. За другую же часть странам ВП придется посоревноваться, ведь деньги будут выделять прежде всего на наиболее подготовленные и качественные проекты.

Для каждой из шести стран, включая Беларусь, Еврокомиссия предложила по пять флагманских проектов, направленных на поддержку малых и средних предприятий, переход на климатически нейтральное хозяйствование, цифровую трансформацию и развитие инфраструктуры.

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    Автор: Александра Елкина


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