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Саммит Украина-Евросоюз в феврале пройдет в Киеве

Даниил Сотников
41 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 января.

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На 320-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 9 января (время московское).

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Журналисты CNN, Reuters и финской Yle посетили Краматорск, где, по утверждению министерства обороны России, в результате "операции возмездия" были убиты 600 украинских военных. "В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, в общежитии номер 47 - более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", - заявил на прошлой неделе официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Сотрудники изданий сомневаются, что российские войска действительно причинили такой ущерб. Репортеры не обнаружили признаков прямых попаданий по зданиям, о которых говорило Минобороны, но нашли воронки рядом с учебными корпусами, где, как утверждают в ведомстве, находились украинские военные. Фото воронок опубликовал репортер финской телерадиокомпании YLE Антти Куронен. Сами здания, по оценке журналистов Reuters, не выглядели как объекты, где размещались военные, кроме того, там не обнаружилось следов крови или других признаков гибели или ранения людей.

Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве

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Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве - это официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция, сообщает корреспондент DW из Брюсселя. Ранее была подтверждена дата предстоящего саммита - 3 февраля.

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В международном аэропорту Сеула уже несколько месяцев живут пятеро россиян, уехавших в Южную Корею из-за мобилизации и попросившие власти страны о политическом убежище, пишет местное издание The Korea Times. Среди живущих в зале ожидания - студент из Бурятии, уроженцы Красноярска и Нальчика, и еще два человека. Власти Южной Кореи отказались предоставлять мужчинам убежище, и теперь они через суд просят Минюст пересмотреть решение. В ведомстве заявили, что уклонение от призыва в армию не является причиной для предоставления статуса беженца в Южной Корее.

Грузия отказалась передать Украине комплексы "Бук"

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Украина просила Грузию передать ей комплексы "Бук", которые Киев в 2008 году отправил в Грузию во время войны с Россией. Об этом в своей статье рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. Украина также просила Грузию передать ей противотанковые комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. Вашингтон был согласен на это и даже предложил заменить комплексы на более новые, пишет Касьянов. Грузия отказалась оказывать Украине военную помощь.

"Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", - подчеркивает Касьянов.

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В результате российского обстрела рынка в Шевченково в Харьковской области, по уточненным данным, погибли две женщины, еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил глава региона Олег Синегубов. Ранее было известно о гибели одного человека - 60-летней женщины.

Хроника событий 9 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 января 14.00 - 23.59 >>>

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