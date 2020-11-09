 Саммит ЕС дал Еврокомиссии задание касательно БелАЭС | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Саммит ЕС дал Еврокомиссии задание касательно БелАЭС

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе попросили Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце.

Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце.

Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Это следует из коммюнике Европейского совета, принятого на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 11 декабря.

"Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомного электростанции в Островце и просит Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электричества с ядерных объектов в третьих странах, которые не соответствуют признанному в ЕС уровню безопасности", - говорится в коммюнике саммита.

Напомним, что после того, как в ноябре БелАЭС подключили к электрической сети Беларуси, Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из этой страны. Вильнюс также договорился с Латвией и Эстонией о том, что они также не будут импортировать белорусское электричество. DW сообщала, как такой механизм может работать.

В Литве БелАЭС считают небезопасной, в первую очередь из-за ее местоположения возле границы между двумя странами и в 50 километрах от Вильнюса. Власти Беларуси утверждают, что АЭС в Островце соответствует стандартам безопасности. Впрочем, пока нет подтверждения, выполнил ли Минск все рекомендации Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG).

Смотрите также:

Смотреть видео 04:06

Зачем Беларуси атомная электространция (9.11.2020)

  • По уровню инженерных разработок равных этому объекту нет

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Стройка века

    По объемам строительства новый безопасный саркофаг можно сравнить с обычной спортивной ареной. Но по уровню инженерных разработок этому объекту нет равных. В проекте участвовали ведущие международные эксперты из самых разных отраслей.

  • Высота арки после завершения строительства составит 108 метров

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Размеры арки

    Высота арки после завершения строительства составит 108 метров. Это в два раза выше, чем на фото. Саркофаг можно было бы сделать значительно меньше по размерам и дешевле по стоимости. Но эксперты перестраховались: если внутри обрушатся фрагменты старого "укрытия", они не должны повредить новый саркофаг.

  • Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Две секции

    Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента. С помощью реек, на которых держится конструкция, ее подвинут ближе к разрушенному четвертому реактору ЧАЭС. Осенью 2015 года вторую секцию присоединят к первой и возведут над старым саркофагом.

  • default

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Подкрановые балки

    Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.

  • Арка рассчитана на 100 лет

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особый режим эксплуатации

    Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.

  • Старую вентиляционную трубу в конце 2013 года демонтируют

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Труба мешает

    Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

  • На объекте работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    "Вавилонское" строительство

    В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

  • В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Мозговой центр

    В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

  • Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Обшивка из Германии

    Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

  • Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Бетонный завод

    Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

  • Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Особая стройплощадка

    Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

  • Особая опасность летом - пыль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Опасная пыль

    Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

  • На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль

    Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

    Радиационный контроль

    На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС.

    Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Литва помогла Тихановской и считает Лукашенко экс-президентом? Глава МИД Литвы #вТРЕНДde  

Это не самый лучший сериал про Чернобыль - это реальная экскурсия в зону отчуждения (27.06.2019)  

Также по теме

Belarus Astrawez Weißrussisches Kernkraftwerk

Вильнюс направил Минску ноту из-за инцидента на АЭС 11.11.2020

Литва ждет от Беларуси официальной информации по поводу произошедшего инцидента, его причин и влияния на процесс запуска Белорусской атомной станции (БелАЭС) и обеспечение ядерной безопасности.

Belarus I Inbetriebnahme des AKWs in Ostrovets

Литва против БелАЭС, или Нужна ли кому-то электроэнергия из Беларуси 07.11.2020

Белорусскую АЭС открыли. Литва пытается не допустить экспорта выработанного на ней электричества в ЕС. Возможно ли это практически, и нужна ли вообще кому-то электроэнергия с БелАЭС, - в материале DW.

Belarus Astrawez Weißrussisches Kernkraftwerk

Белорусская экоактивистка: БелАЭС нужна только Лукашенко и России 10.11.2020

В начале ноября Белорусскую атомную электростанцию подключили к энергосистеме РБ. Своим мнением на этот счет с DW поделилась координатор белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека  

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно