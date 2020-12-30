 Самые популярные истории из Германии в 2020 году | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.01.2021

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По Германии

Самые популярные истории из Германии в 2020 году

В десятку попали волкособы, археологи, зеленушки, женщины-пожарные и морские лисицы.

Тюрингская волчица с выводком волкособов

Тюрингская волчица с выводком волкособов

Год завершен. Мы посмотрели итоговую статистику сайта DW и делимся с вами десяткой самых читаемых публикаций в нашей рубрике Кадр за кадром, в которой мы рассказываем разные интересные истории из Германии или просто показываем красивые или необычные фотографии. Посмотреть публикации из этой десятки 2020 года можно, нажав на заголовки.

1.

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов 
Гибриды волка и собаки в дикой природе в Германии - большая редкость. Пятеро волкособов родилось в Тюрингии.  

2.

Предмет из бронзы, обнаруженный во время раскопок в Обервелленборне

Что находят археологи до прокладки газопровода 
В немецкой земле Тюрингия нашли могильник времен Римской империи.

3.

Зеленушка (нем. Grünling) - гриб 2021 года в Германии

Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты? 
До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.

4. 

Участницы фотосессии для календаря в Беверштедте

Немецкие пожарницы снялись для календаря 
В Германии есть два вида пожарных команд: добровольные и профессиональные. И там, и там пока задействовано очень мало женщин.

5.

Морская лисица перед островом Бальтрум

Морские лисицы возвращаются к немецким берегам 
Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.

6.

Зиген

В Германии взорвали мост на автобане
Чтобы расширить эту автомагистраль в немецком регионе Зигерланд с четырех до шести полос, придется поменять и мосты. Одну их старых эстакад сейчас взорвали.

7.

Саксония. Костры посреди виноградника

В Германии разводят костры в виноградниках
Разводя костры между лозами, немецкие виноделы спасают будущий урожай от весенних заморозков.

8.

Церковь Святого Михаила в Цайце

Лик Иисуса Христа поразил экспертов
Эта фотография сделана в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.

9.

Бремен

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом
Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. В ноябре он был выставлен на продажу за 77777 евро. P.S. Дом уже продан.

10.

Фотография безбилетного кота для полицейской хроники

Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике
Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.

Контекст

Немецкие ландшафты. Лучшие фотографии 2020 года

В этой фотогалерее по итогам 2020 года не будет ни одного упоминания о коронавирусной пандемии - только туманы, рассветы, закаты, виноградники, Альпы и прочие красоты.  

Белые и пушистые итоги 2020 года

Коза-скалолазка, котик-альбинос, щенок Аль Капоне и другие животные, которые нас обрадовали, удивили или заставили переживать в 2020 году.  

Итоги 2020 года в фотографиях: коронавирус в Германии

В нашей подборке - балерина в хоум-офисе, органист на грузовике, монархисты в масках, панды в ресторане и другие фотографии из рубрики "Кадр за кадром".  

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