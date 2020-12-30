Самые популярные истории из Германии в 2020 году

Год завершен. Мы посмотрели итоговую статистику сайта DW и делимся с вами десяткой самых читаемых публикаций в нашей рубрике Кадр за кадром, в которой мы рассказываем разные интересные истории из Германии или просто показываем красивые или необычные фотографии. Посмотреть публикации из этой десятки 2020 года можно, нажав на заголовки.

1.

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов

Гибриды волка и собаки в дикой природе в Германии - большая редкость. Пятеро волкособов родилось в Тюрингии.

2.

Что находят археологи до прокладки газопровода

В немецкой земле Тюрингия нашли могильник времен Римской империи.

3.

Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты?

До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.

4.

Немецкие пожарницы снялись для календаря

В Германии есть два вида пожарных команд: добровольные и профессиональные. И там, и там пока задействовано очень мало женщин.

5.

Морские лисицы возвращаются к немецким берегам

Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.

6.

В Германии взорвали мост на автобане

Чтобы расширить эту автомагистраль в немецком регионе Зигерланд с четырех до шести полос, придется поменять и мосты. Одну их старых эстакад сейчас взорвали.

7.

В Германии разводят костры в виноградниках

Разводя костры между лозами, немецкие виноделы спасают будущий урожай от весенних заморозков.

8.

Лик Иисуса Христа поразил экспертов

Эта фотография сделана в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.

9.

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. В ноябре он был выставлен на продажу за 77777 евро. P.S. Дом уже продан.

10.

Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике

Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.