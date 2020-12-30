Самые популярные истории из Германии в 2020 году

В десятку попали волкособы, археологи, зеленушки, женщины-пожарные и морские лисицы.
Год завершен. Мы посмотрели итоговую статистику сайта DW и делимся с вами десяткой самых читаемых публикаций в нашей рубрике Кадр за кадром, в которой мы рассказываем разные интересные истории из Германии или просто показываем красивые или необычные фотографии. Посмотреть публикации из этой десятки 2020 года можно, нажав на заголовки.
1.
Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов
Гибриды волка и собаки в дикой природе в Германии - большая редкость. Пятеро волкособов родилось в Тюрингии.
2.
Что находят археологи до прокладки газопровода
В немецкой земле Тюрингия нашли могильник времен Римской империи.
3.
Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты?
До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.
4.
Немецкие пожарницы снялись для календаря
В Германии есть два вида пожарных команд: добровольные и профессиональные. И там, и там пока задействовано очень мало женщин.
5.
Морские лисицы возвращаются к немецким берегам
Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.
6.
В Германии взорвали мост на автобане
Чтобы расширить эту автомагистраль в немецком регионе Зигерланд с четырех до шести полос, придется поменять и мосты. Одну их старых эстакад сейчас взорвали.
7.
В Германии разводят костры в виноградниках
Разводя костры между лозами, немецкие виноделы спасают будущий урожай от весенних заморозков.
8.
Лик Иисуса Христа поразил экспертов
Эта фотография сделана в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
9.
77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом
Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. В ноябре он был выставлен на продажу за 77777 евро. P.S. Дом уже продан.
10.
Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике
Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.
В этой фотогалерее по итогам 2020 года не будет ни одного упоминания о коронавирусной пандемии - только туманы, рассветы, закаты, виноградники, Альпы и прочие красоты.
Коза-скалолазка, котик-альбинос, щенок Аль Капоне и другие животные, которые нас обрадовали, удивили или заставили переживать в 2020 году.