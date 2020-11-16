Немецкие пожарницы снялись для календаря (фото)

В Германии есть два вида пожарных команд: добровольные и профессиональные. И там, и там пока задействовано очень мало женщин.
Беверштедт • На дворе - ноябрь, а это значит, что нужно подумать о календарях на следующий год. Участницы добровольной пожарной команды из нижнесаксонского города Беверштедта подумали и решили выпустить свой календарь. Не просто так, а ради рекламы. С помощью календаря они хотят привлечь больше женщин к вступлению в добровольную пожарную охрану. Позировали в белых топах и полукомбинезонах. Этот общий снимок сделан во время фотосессии, в которой приняли участие 24 пожарницы.
Я б в пожарницы пошла - пусть меня научат!
Как отмечает информационное агентство dpa, общая численность добровольных пожарных в Нижней Саксонии составляет около 127 тысяч человек, и из них всего лишь 13 процентов - женщины. 20 лет назад было еще меньше - всего лишь 7,5 процента. В профессиональных пожарных службах женщин в этой федеральной земле сейчас работает еще меньше - 3,5 процента.
О том, как устроена система пожарной охраны в Германии, можно подробно прочитать в этой нашей статье: Без страха, упрека и не за деньги: как работают пожарные в Германии.
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